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В России задумались об объединении трех регионов

, ИА "Амител"
Вопрос обсуждается уже несколько лет
Фото: YouTube

Фото: YouTube

В 2021 году может произойти объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом порталу РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

"Тюменской вопрос уже несколько лет обсуждался, но не выносился на широкую публичную дискуссию", – сказал Дорохин. – Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО". 

Он подчеркнул, что объединение было бы логичным и выгодным решением. Как с финансово-экономической, так и с управленческой точки зрения. 

"Я склоняюсь, что все-таки большинство поддержит. Я бы так сказал: 60 на 40. 60% поддержит", – подытожил депутат. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.05.2020 10:20
- гость -

Он подчеркнул, что объединение было бы логичным и выгодным решением. Как с финансово-экономической так и с управленческой точки зрения.

непатриотично мыслит гражданин, а как же комфорт и достаток чиновничества трех регионов - их ведь сокращать прийдется...

14.05.2020 10:38
алтайский патриот

Пора и горный алтай возвращать в родную гавань, побултыхались, людей посмешили по ельцинским заветам и хватит! Большая экономия будет, а эти съэкономленные деньги сиротинушкам отдать!

14.05.2020 11:02
- гость -

Все дотационные республики присоеденить. Развели министров авантюристов.

14.05.2020 11:24
- гость -

Правильное решение! меньше депутатов в местной власти - меньше кормушек, и меньше бюрократии!

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