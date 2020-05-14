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В ПФР посоветовали подождать с выплатами на ребенка, обещанными Владимиром Путиным

, ИА "Амител"
Все из-за нагрузки на "Госуслуги"
Фото: utro.ru

Фото: utro.ru

Пенсионный фонд России посоветовал подавать заявление на выплаты на детей с 3 до 16 лет с 15 мая. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в фонде.

Собеседник издания обратил внимание на большую нагрузку на портале "Госуслуги", который сейчас перегружен и не работает в полном объеме. По этой причине специалист дал совет оформлять выплату лишь через несколько дней, когда первый наплыв заявок спадет.

Как ранее сообщал amic.ru, 12 мая число заявок на обещанные Владимиром Путиным выплаты на детей с 3 до 16 лет превысило один миллион. В Барнауле некоторые горожане решили обратиться в фонд напрямую и устроили столпотворение перед дверями ведомства.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.05.2020 10:55
- гость -

Все понятно. Указы верховного не исполняют. Где прокуроры.

14.05.2020 11:00
- гость -

Безответственный свист - суть путинской социальной политики.

14.05.2020 11:07
- гость -

Сегодня утром подал заявление на Госуслгах без проблем. Уже заявление ушло в соответствующее ведомство, о чем уведомили через 30 минут. Так что «балтунам» - «молчать!»

14.05.2020 11:07
- гость -

Анальный аж три коммента оставил))) Бедненький 10ку не может оформить, потерпи родной)))

14.05.2020 11:17
- гость -


14.05.2020 11:07
- гость -

С трудом верится - с правописанием явные проблемы...

14.05.2020 11:23
- гость -

Вчера вечером зашел на госуслуги и всё оформил за пять минут. Дольше искал где лежит свидетельство о рождении ребенка.

14.05.2020 11:29
алекс

Всем добрый день,а вы в курсе,что оформить выплату может только мать,отец не может.У меня родственница в пенсионном работает вот так она и сказала

14.05.2020 11:30
- гость -

14.05.2020 11:29
алекс
Всем добрый день,а вы в курсе,что оформить выплату может только мать,отец не может.У меня родственница в пенсионном работает вот так она и сказала

глупость какая-то!

14.05.2020 11:32
алекс

не глупость,а серьезно,сам в шоке,и попробуй им объясни им

14.05.2020 11:36
- гость -

ну тогда спасибо за информацию, будем уточнять!)

14.05.2020 11:40
- гость -


14.05.2020 11:07
- гость -

Это Вы о госте также от 11.07?! Он третий!

14.05.2020 11:41
- гость -

Так, не выть. Только что отправила заявку. Вчера и правда сайт глючил

14.05.2020 11:51
- гость -

«балтунам» - «молчать!»

А это кому? С Балтийской, где кот немытый?

14.05.2020 12:07
- гость -

14.05.2020 11:51
- гость -
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Там же собака.

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