Пенсионный фонд России посоветовал подавать заявление на выплаты на детей с 3 до 16 лет с 15 мая. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в фонде.

Собеседник издания обратил внимание на большую нагрузку на портале "Госуслуги", который сейчас перегружен и не работает в полном объеме. По этой причине специалист дал совет оформлять выплату лишь через несколько дней, когда первый наплыв заявок спадет.

Как ранее сообщал amic.ru, 12 мая число заявок на обещанные Владимиром Путиным выплаты на детей с 3 до 16 лет превысило один миллион. В Барнауле некоторые горожане решили обратиться в фонд напрямую и устроили столпотворение перед дверями ведомства.