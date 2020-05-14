Пенсионный фонд России посоветовал подавать заявление на выплаты на детей с 3 до 16 лет с 15 мая. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в фонде.
Собеседник издания обратил внимание на большую нагрузку на портале "Госуслуги", который сейчас перегружен и не работает в полном объеме. По этой причине специалист дал совет оформлять выплату лишь через несколько дней, когда первый наплыв заявок спадет.
Как ранее сообщал amic.ru, 12 мая число заявок на обещанные Владимиром Путиным выплаты на детей с 3 до 16 лет превысило один миллион. В Барнауле некоторые горожане решили обратиться в фонд напрямую и устроили столпотворение перед дверями ведомства.
Комментарии
Все понятно. Указы верховного не исполняют. Где прокуроры.
Безответственный свист - суть путинской социальной политики.
Сегодня утром подал заявление на Госуслгах без проблем. Уже заявление ушло в соответствующее ведомство, о чем уведомили через 30 минут. Так что «балтунам» - «молчать!»
Анальный аж три коммента оставил))) Бедненький 10ку не может оформить, потерпи родной)))
14.05.2020 11:07
- гость -
С трудом верится - с правописанием явные проблемы...
Вчера вечером зашел на госуслуги и всё оформил за пять минут. Дольше искал где лежит свидетельство о рождении ребенка.
Всем добрый день,а вы в курсе,что оформить выплату может только мать,отец не может.У меня родственница в пенсионном работает вот так она и сказала