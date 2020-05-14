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В Барнауле осудили мужчину, который почти год насиловал маленькую падчерицу

, ИА "Амител"
Следующие 12 лет он проведет в колонии строгого режима
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Барнаулец получил 12 лет колонии строгого режима за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, 34-летний мужчина проживал в квартире своей сожительницы вместе с ее 11-летней дочерью. С декабря 2017 по сентябрь 2018 года, выбирая время, когда женщина отсутствует дома, злоумышленник насиловал девочку. При этом преступник угрожал ребенку убить мать, если девочка кому-нибудь расскажет о происходящем.

Следователи собрали неопровержимые доказательства, а суд признал злоумышленника виновным по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.05.2020 10:57
- гость -

Кормим тварей.

14.05.2020 11:05
- гость -


14.05.2020 10:57
- гость -
Вы кого имеете в виду: извращенца или маму этой несчастной девочки?

14.05.2020 11:08
Гость

Очень жаль ребенка, это все скажется потом.

14.05.2020 11:36
- гость -

Убийц и насильников.

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