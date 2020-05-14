Барнаулец получил 12 лет колонии строгого режима за изнасилование падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, 34-летний мужчина проживал в квартире своей сожительницы вместе с ее 11-летней дочерью. С декабря 2017 по сентябрь 2018 года, выбирая время, когда женщина отсутствует дома, злоумышленник насиловал девочку. При этом преступник угрожал ребенку убить мать, если девочка кому-нибудь расскажет о происходящем.

Следователи собрали неопровержимые доказательства, а суд признал злоумышленника виновным по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".