Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о дистанционном голосовании. Свой голос избиратели смогут отдать как через портал "Госуслуги", так и по почте, пишет РБК.
"При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования", – говорится в тексте закона.
Документ также уточняет порядок введения новых подписных листов. В частности, избиратель теперь должен будет оставлять не только свою подпись, но также указывать фамилию и имя.
Комментарии
Отлично, а Почта РФ будет отправлять бюллетени дронами - об стену и никаких проблем!!! А побеждать всегда будет партия воров и жуликов?!
Не утруждайте себя почтами и госуслугами. Достаточно просто кивнуть перед телевизором во время программы с Киселевым или Соловьевым и всё. Да и вообще, в свете последних событий и кивать не обязательно. И так всё решено.
Может пора уже прекратить этот цирк. Кто то еще верит в выборы?
Вот тебе и тайное голосование..
да давайте уже кивком у зомбоящика
Узурпация власти - тяжкое государственное преступление, расстрел или повешание.
За 20 лет Путин полностью разрушил ветви власти и маргинализировал оппозицию. За его действиями нет никакого институционального и общественного контроля. Всё это несёт прямую угрозу существованию государства как таковому.
Путин не только маргинализировал оппозицию,не только убрал институциональный контроль в стране,он ещё и в США поставил своего ставленника Трампа.Нет предела чекистской подлости и изворотливости.
По Трампу явный перебор! Трамп отражает интересы народа - деньги выделяет почти 90 000 тысяч на гражданина, а этот ставленник он чьи интересы отражает?!