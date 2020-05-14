Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о дистанционном голосовании. Свой голос избиратели смогут отдать как через портал "Госуслуги", так и по почте, пишет РБК.

"При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования", – говорится в тексте закона.

Документ также уточняет порядок введения новых подписных листов. В частности, избиратель теперь должен будет оставлять не только свою подпись, но также указывать фамилию и имя.