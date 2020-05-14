Барнаульский зоопарк в социальных сетях объявил о старте предварительной продажи билетов. Каждому покупателю достанется еще и памятный подарок.
Продажа билетов "на будущее" началась в зоопарке 13 мая. Использовать их можно будет тогда, когда все ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, снимут. В комментариях под постом люди с радостью отреагировали на эту новость, а некоторые предложили еще и корм для зверей с собой прихватить.
"Это прекрасная возможность избежать очереди и сделать маленький шаг к большому удовольствию", – говорится в сообщении зоопарка.
Кроме того, каждому покупателю обещают подарок – книгу от директора зоопарка Сергея Писарева.
Комментарии
Хороший ход. Молодцы.
Каждый день про зоопарк! Не про библиотекарей, не про учителей, замученных сложившейся ситуацией в школе, не про детей, не про водителей автобусов... Где статьи по проблемным точкам города?
И всегда под новостями о зоопарке комментарии с КАКБЭ позитивным настроем. От кого бы это?