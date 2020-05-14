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А что делает власть? Депутаты подготовили вопросы к отчету губернатора Алтайского края

, ИА "Амител"
28 мая глава региона расскажет, чем занимались власти в 2019 году
Губернатор Виктор Томенко на сессии АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Виктор Томенко на сессии АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства в 2019 году пройдет 28 мая. Сначала глава региона расскажет о достижениях и провалах в основных сферах жизни региона. Затем ответит на вопросы депутатов. Их будет 10 и они уже сформулированы. 

Так, АКЗС спрашивает, что власти будут делать, чтобы обеспечить темпы газификации региона (в 2019 году из запланированных 300 млн рублей потратили только 200 млн, остальные деньги остались неосвоенными). Депутаты интересуются, а не пора ли сделать контроль исполнения контрактов по строительству газовой инфраструктуры более четким.

Еще один вопрос касается готовности коммунальщиков к расчистке дорог от обильного снега (минувшая зима показала, насколько актуальна проблема). Какие меры правительство примет для улучшения работы дорожных служб?

Третий вопрос  по краевой адресной инвестиционной программе (КАИП). 

"При утверждении программы ряд объектов при наличии проектно-сметной документации, несмотря на высокую степень износа и необходимость скорейшей модернизации, не был включен. Данный подход, на наш взгляд, представляется нерациональным. Планируется ли изменение сложившейся практики? Планируется ли внесение изменений и в какие сроки в КАИП на 2020 год для включения в него не вошедших объектов?" – сказано в документе, переданном главе региона.

Четвертый вопрос – по демографии: что будет делать правительство для кардинального изменения демографической ситуации в регионе?

Депутаты спрашивают о сельских территориях. Рассматривает ли правительство возможность переселения жителей из малых сел, укрупнение сел?   

Много вопросов по кадровой проблеме алтайских школ: будет ли повышение зарплаты педагогам в 2020 году, когда начнутся федеральные доплаты за классное руководство и будет ли она зависеть от численности учеников в классе.

Также АКЗС интересует борьба с бедностью и что по этому поводу предпринимает власть.

Отдельно зададут вопрос по Рубцовску, разработан проект дождевой канализации для отвода атмосферных осадков и талых вод, а также дренажной системы и водоема-отстойника. Цена вопроса – 800 млн рублей. Получит ли город деньги на эти работы. 

А также по Новоалтайску: когда будет достроен Алтайский противотуберкулезный диспансер?

И последний вопрос – убыточность пассажирских перевозок, износ автобусов, плохие дороги. Как правительство намерено решать эту проблему? 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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