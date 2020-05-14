Средний размер одобренных ипотечных кредитов во время кризиса упал почти на 10% из-за ужесточения политики одобрения банков. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на экспертов кредитных бюро.

Средняя сумма ипотечного займа в апреле упала до уровня начала 2019 года и теперь составляет около 2,5 млн рублей. Месяцем ранее, в марте, медианный размер кредита на жилье достигал 2,75 млн, что является максимумом за последний год.

Причиной эксперты называют пересмотр банковскими организациями политики кредитования и требований к первоначальному взносу, увеличение размера которого снижает объем кредита. Кроме того, некоторые организации повысили ставки по кредитам на жилье.

Также на сумму повлиял отказ жителей городов во время пандемии от премиального жилья и обращение за займом менее обеспеченных россиян. По словам экспертов, заемщики "хорошего кредитного качества" в кризисные периоды снижают свою активность.

Как ранее сообщил amic.ru, банки стали чаще отказывать в кредитах людям с плохой кредитной историей и работникам наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Уровень одобрения в апреле побил антирекорд и снизился до 20%.