Капитальный ремонт дорог в переулке Гаврилина в границах улиц Первомайской и Пионерской начался в Алейске. Рабочие завершили подготовительные мероприятия, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В Минтрансе пояснили, что работы проводятся на средства краевой субсидии. Общая площадь ремонта составит 4235 квадратных метров. Ранее в городе уже провели ежегодный ямочный ремонт, в ходе которого ликвидировали недочеты на 16 улицах и переулках.

"В настоящее время дорожники устраивают выравнивающий слой. Следом уложат еще один слой асфальтобетонного покрытия. Затем оборудуют перекрестки, съезды и установят дорожные знаки. Работы по капитальному ремонту участка дороги выполняет Южное ДСУ", – рассказали в пресс-службе правительства.