39-летний житель Республики Алтай случайно убил человека во время стрельбы по банкам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе. Пятеро человек занимались перегоном скота, а когда остановились на отдых, двое из них решили пострелять по банкам. При перезарядке один из мужчин случайно направил оружие в сторону палатки, где отдыхали остальные.
Ружье выстрелило, и пуля попала в 47-летнего жителя села Теректа. Раненый скончался до приезда скорой.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, мужчину обвиняют в небрежном обращении с оружием и нарушении техники безопасности.
Комментарии
Меньше надо пить "огненную воду"и сваливать на перезарядку.
Да и следователи наверное те же,что "расследовали" самоубийство в багажнике...?
Факт теже.