39-летний житель Республики Алтай случайно убил человека во время стрельбы по банкам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе. Пятеро человек занимались перегоном скота, а когда остановились на отдых, двое из них решили пострелять по банкам. При перезарядке один из мужчин случайно направил оружие в сторону палатки, где отдыхали остальные.

Ружье выстрелило, и пуля попала в 47-летнего жителя села Теректа. Раненый скончался до приезда скорой.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, мужчину обвиняют в небрежном обращении с оружием и нарушении техники безопасности.