Ухудшение состояния больных COVID-19 может произойти стремительно – в некоторых случаях заболевание может перейти из легкой формы в тяжелую всего за день. Об этом РИА "Новости" рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов.

"Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", – сказал медик.

Врач подчеркнул важность наблюдения за пациентом, поскольку скорость развития заболевания "поражает", а при ухудшении состояния специалистам нужно принимать срочные меры.

Ранее amic.ru сообщил, что почти все дети, заболевшие коронавирусом в Алтайском крае, заразились от своих родственников.