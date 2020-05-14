Ухудшение состояния больных COVID-19 может произойти стремительно – в некоторых случаях заболевание может перейти из легкой формы в тяжелую всего за день. Об этом РИА "Новости" рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов.
"Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", – сказал медик.
Врач подчеркнул важность наблюдения за пациентом, поскольку скорость развития заболевания "поражает", а при ухудшении состояния специалистам нужно принимать срочные меры.
Ранее amic.ru сообщил, что почти все дети, заболевшие коронавирусом в Алтайском крае, заразились от своих родственников.
Комментарии
Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке
Тогда тем более не объяснимо лечение на дому. Можно же тупо не успеть
Тем более необъяснимо лечение на дому одиноко проживающих граждан
почти все дети, заболевшие коронавирусом в Алтайском крае, заразились от своих родственников.
а на улицах оне конечно не играли со сверсниками...
Совсем не нужная информация для секты отрицателей вируса, этой статьёй забиваете гвоздь сомнений в их головы. Сейчас заорут "Неправда" "Покажите трупы"
Пусть не врут! Вон, в Барнауле удаленно лечат и ничего...
Главное в отчётах-незанятые койки.
По ним судят готовность региона,отсюда и "домашнее" лечение.
Так может в крае нужно развернуть тысяч пятьсот "кроватей" и всех в больничку? Но тогда врачей и жрачки не будет хватать.
14.05.2020 13:59
- гость -
Или дети заразили родственников?
Заболевание может перейти из легкой формы в тяжелую всего за день.
Зачем бессимптомников отправлять лечиться домой?
Скорость развития заболевания "поражает", а при ухудшении состояния специалистам нужно принимать срочные меры.
Не все люди адекватно могут оценить своё состояние,особенно в ночное время. Это должны делать специалисты(не через монитор компьютера и телефон).
А кто бессимптомным больным,которые лечатся на дому, закупает продукты?Кто ежедневно выносит мусор,делает платежи?(если нет интернета)
Сидите дома или носите маски!
14.05.2020 14:18
- гость -
Потому что Попов сказал,что из 1500 коек заняты меньше половины. Бюджет экономят.