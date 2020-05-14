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"Утром нормально, вечером – реанимация". Врач рассказал о скорости развития COVID-19

, ИА "Амител"
За пациентами нужно постоянное наблюдение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ухудшение состояния больных COVID-19 может произойти стремительно – в некоторых случаях заболевание может перейти из легкой формы в тяжелую всего за день. Об этом РИА "Новости" рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов.

"Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", – сказал медик.

Врач подчеркнул важность наблюдения за пациентом, поскольку скорость развития заболевания "поражает", а при ухудшении состояния специалистам нужно принимать срочные меры.

Ранее amic.ru сообщил, что почти все дети, заболевшие коронавирусом в Алтайском крае, заразились от своих родственников.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.05.2020 13:53
гость

Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке

Тогда тем более не объяснимо лечение на дому. Можно же тупо не успеть

14.05.2020 13:57
- гость -

Тем более необъяснимо лечение на дому одиноко проживающих граждан

14.05.2020 13:59
- гость -

почти все дети, заболевшие коронавирусом в Алтайском крае, заразились от своих родственников.

а на улицах оне конечно не играли со сверсниками...

14.05.2020 14:06
Как то так

Совсем не нужная информация для секты отрицателей вируса, этой статьёй забиваете гвоздь сомнений в их головы. Сейчас заорут "Неправда" "Покажите трупы"

14.05.2020 14:10
- гость -

Пусть не врут! Вон, в Барнауле удаленно лечат и ничего...

14.05.2020 14:11
Гость

Главное в отчётах-незанятые койки.
По ним судят готовность региона,отсюда и "домашнее" лечение.
Так может в крае нужно развернуть тысяч пятьсот "кроватей" и всех в больничку? Но тогда врачей и жрачки не будет хватать.

14.05.2020 14:13
Гость

14.05.2020 13:59
- гость -
Или дети заразили родственников?

14.05.2020 14:18
- гость -

Заболевание может перейти из легкой формы в тяжелую всего за день.

Зачем бессимптомников отправлять лечиться домой?

14.05.2020 14:24
- гость -

Скорость развития заболевания "поражает", а при ухудшении состояния специалистам нужно принимать срочные меры.

Не все люди адекватно могут оценить своё состояние,особенно в ночное время. Это должны делать специалисты(не через монитор компьютера и телефон).

А кто бессимптомным больным,которые лечатся на дому, закупает продукты?Кто ежедневно выносит мусор,делает платежи?(если нет интернета)

14.05.2020 15:00
- гость -

Сидите дома или носите маски!

14.05.2020 15:06
Гость

14.05.2020 14:18
- гость -
Потому что Попов сказал,что из 1500 коек заняты меньше половины. Бюджет экономят.

14.05.2020 15:08
- гость -


14.05.2020 15:00
- гость -
Вы боитесь заразиться, вот Вы и сидите дома и ходите в масках!

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