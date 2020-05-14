Правительство Алтайского края попросило жителей вовремя платить за коммунальные услуги. Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 мая заявил глава Министерства строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв.
Министр отметил, что от своевременности платы напрямую зависит успешность следующего отопительного сезона.
Также Гилёв рассказал, что из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, у многих жителей края возникли проблемы с оплатой счетов ЖКХ, а у некоторых уже успел накопиться долг.
Напомним, что до 1 января 2021 года российское правительство запретило начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению и отключать доступ к ресурсам.
Комментарии
"министр попросил население вовремя оплачивать услуги ЖКХ" - ЧЕМ? Не у всех людей как у министоров запасы и не всех кормят налоги и бюджет, многие остались без работы. Так вот чем оплачивать то?
Также Гилёв рассказал, что из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, у многих жителей края возникли проблемы с оплатой счетов ЖКХ, а у некоторых уже успел накопиться долг.
Все трудности кончились??? а мне зпл еще за март не дали.
Денег нет у людей. Работать начали, заработаем и оплатим.
Все вопросы к путину! Он замутил этот банкет..!
Вот пусть голубец и заплатит
даже Грузия оплатила ЖКХ своим гражданам за март, апрель и май, и вроде не сверхдержава.
Лучше б объявил, что ради такого случая тарифы повышать в этом году не будут, а если и повысят, то на 4%, как по России, а не на 6,9%, как у нас. И планку бы на получение субсидии снизил с 22% до 15%, как в других регионах. А то в самом нищем регионе дерут с людей три шкуры, устанавливая самые высокие расценки - и все им мало!
И пени они продолжают начислять!
спасибо деду за победу
министр попросил.... Ну конечно...! надо сказать....КРЕКС. ПЕКС. ФЕКС. и дальше ...коммуналка заплатись. Да...! и ещё вырвать волосок из бороды ну...или с другого места. Это что-бы наверняка прошла оплата.
кстати совет дирехтеров СГК не решил продать яхты и отказаться от этого пира во время чумы ? Пора бы продать, потом просто утопить прийдется! Довели народ !
Попросил. Хорошо, что не ключи от квартиры , где деньги
Спасибо деду за Победу, а бабушке - за Мерседес
14.05.2020 13:00
гость
кстати совет дирехтеров СГК не решил продать яхты и отказаться от этого пира во время чумы ?
они немного другое уже хотят от управляющих компаний
14.05.2020 12:41
гость
Все трудности кончились??? а мне зпл еще за март не дали.
так ваш работодатель машенник, в марте все еще работали.
14.05.2020 13:05
Дед и его много побед
Спасибо деду за Победу, а бабушке - за Мерседес
Поганый у вас язык, не трогали бы деда и его победы, такие как вы ее проср@ли
"От своевременности оплаты зависит следующий отопительный сезон"
Ну, пусть этот, Гилёв, попробует не обеспечить отопительный сезон.
Вместо помощи каким то детям, я лично платил налоги путинскому государству регулярно, оплатили бы коммуналку всем за пару месяцев, вот это был бы нормальный ход т.к. и у ук и у монополистов производящих услуги жкх не было бы проблем ну и у людей конечно. Но вместо этого кидают подачки детям определенного возраста, лишний раз убеждаюсь что эти власти не очень логичны, мягко говоря.