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26 тысяч семей в Алтайском крае уже получили "путинские" выплаты на детей до трех лет

, ИА "Амител"
Но некоторым семьям в пособии отказали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 26 тыс. семей уже получили выплаты на детей до трех лет. Речь идет о ежемесячном пособии в размере 5 тыс. рублей, о котором президент Владимир Путин заявлял ранее. Об этом во время брифинга 14 мая рассказал Борис Трофимов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по региону. При этом заявок было больше, некоторым жителям региона в этой выплате отказали. 

Деньги уже начали выплачивать

По 5 тыс. рублей дети до трех лет должны получить за три месяца – апрель, май и июнь (даже в том случае, если подадут заявление после июня или во время этого периода). По словам Трофимова, за апрель выплатили 144 млн рублей, а за май, с учетом дополнительно поступающих заявлений, – уже 210 млн рублей (данные на 14 мая 2020 года).

Семей стало больше

Изначально в апрельском указе президента говорилось, что на выплаты могут претендовать семьи с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал. По прогнозам ПФР, таких семей на территории Алтайского края около 38 тысяч.

Однако 11 мая глава государства объявил о расширении категории: теперь выплаты положены и семьям, которые не имеют права на материнский капитал. Таковых на территории Алтайского края, по данным ПФР, около 20 тысяч (а детей – в пределах 37 тысяч).

Заявки отработали дистанционно

По словам Трофимова, 99% заявок от родителей, имеющих право на материнский капитал, ПФР получил по электронным каналам – через портал "Госуслуги". 

"Мы уже приступили к оповещению тех семей, кто не представил еще заявления. В указе, как в одном, так и во втором, предусмотрено право предоставления заявления до 1 октября. У нас есть телефонные данные, поэтому через звонок или СМС сообщаем семьям о том, что они имеют право на выплату и что заявление нужно подать через портал "Госуслуги", – добавил Борис Трофимов.

Если вы подадите заявление в июле, августе или сентябре, то все равно получите деньги, но только одной суммой (а не ежемесячными переводами). Поэтому не переживайте, если оставить заявление на портале "Госуслуги" по техническим причинам сейчас не получается, сделать это можно позже.

Некоторым отказали

Одна из причин отклонения первых заявок – отсутствие права на материнский капитал ( до 11 мая это было важным условием). Но теперь они эти выплаты получат. Только придется заполнить на портале "Госуслуги" новое заявление. Это важно, потому что деньги по старому (отклоненному) заявлению не придут. 

По словам Трофимова, за выплатами обращались многие: у кого-то ребенку исполнилось три года в ноябре или декабре 2019 года, подавали и те мамы, которые были лишены родительских прав, а также одновременно на одного ребенка заявление приходило и от мамы, и от папы. В некоторых заявлениях допускали ошибки в банковских реквизитах — в общем, сложностей с выплатами было достаточно.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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