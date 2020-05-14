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75% россиян остались довольны обращением Владимира Путина от 11 мая

, ИА "Амител"
Большинство одобряет предложенные меры поддержки
Фото: новости-москва.рус

Фото: новости-москва.рус

ВЦИОМ выяснил, как россияне отнеслись к выступлению Владимира Путина 11 мая. Три четверти респондентов оказались удовлетворены содержанием президентской речи. 

"Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением", – говорится в отчете. 

Россиянам понравилось введение разовых выплат по 10 тысяч рублей на детей, двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих, возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, предоставление налогового вычета, создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики. Все эти меры поддерживаются большинством опрошенных (от 76 до 95%).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.05.2020 15:08
- гость -

А кто-то их слушает, эти обращения?

14.05.2020 15:09
гость

Большинство одобряет предложенные меры поддержки

Если бы по полтиннику на детей дали больше бы одобрили

14.05.2020 15:16
месный

в кооперативе озеро опрос проводили походу

14.05.2020 15:16
- гость -

"Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей" - но это же явная ложь! Как он может что-то понимать, если считает что средний класс это 17 000 рублей в месяц, и думает что у населения есть накопления чтобы пережить пандемию не получая денег?!

14.05.2020 15:17
обнуленный

Да чего мелочиться то... 100500 миллионов % все поддерживают. Если писать, то писать правду надо.

14.05.2020 15:17
Гость

возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога,
Это такая замануха для выходцев из "гаража"? А иначе,чем они лучше других? И налог возвращается за 2019,а тогда "вируса-квартируса" ещё не было.

14.05.2020 15:18
- гость -

А когда опрос успели сделать 75 процентов населения? Сверху цифру спустили?

14.05.2020 15:21
Гость

14.05.2020 15:17
обнуленный
"то писать правду надо."
Не верно,пИсать правильно надо!

14.05.2020 15:25
Гость

14.05.2020 15:18
- гость -
75% ОПРОШЕННЫХ!
10 человек опросили-7 рады,1-колеблется.

14.05.2020 15:26
я россиянка

Сделайте опрос в сибирском городеи тогда выложите результат, вот вам будет чистая правда

14.05.2020 15:32
- гость -

4.05.2020 15:26
я россиянка

Сделайте опрос в сибирском городеи тогда выложите результат, вот вам будет чистая правда
-------------
Зачем? Большинство населения живёт в европейской части РФ. Мнение жителей сибири и ДВ мало кому интересно

14.05.2020 15:33
гость

Ага, особенно "рады" те, кто не получит 10 тыс. за детей, 16 и 17 лет!...

14.05.2020 15:35
- гость -

кинули рабам кость они теперь и рады ботинки хозяевам лизать, в загнивающей европе столько платят каждый месяц на детей без всяких пандемий

14.05.2020 15:42
- гость -

А безработным 55-60 лет деньги не нужны? На работу не берут и негде и здоровья уже нет.

14.05.2020 15:44
- гость -

Спрятался в бункер и оттуда вещает в одном и том же костюме.

14.05.2020 15:50
Alex1976

Опять сказки венского леса

14.05.2020 15:59
CALIBR

"Моей дочери 17 лет. Она заканчивает 10 класс. Она не работает, иждивенка, сидит на моей шее. Ее отец, мой бывший муж, находится в неоплачиваемом отпуске и когда из него выйдет - никто не знает. Так мы лишились алиментов. Почему, говоря сегодня о необходимой помощи семьям с детьми от трёх до 15 лет, Путин выкинул из списков нуждающихся целую возрастную группу несовершеннолетних от 16 до 18? Что ли, они не хотят кушать? Или им не нужно одеваться? Не требуются лекарства?Именно я/мы - тот самый средний класс, который никогда не висел камнем на шее у бюджета, а содержал себя и своё потомство.

И за все эти «плюсы», получается, я/мы опять в который раз поимеем от «социального» государства шиш с маслом. Мы пролетели с этой денежной помощью (да и вообще с любой), не получив даже вразумительных объяснений, почему и за что. Те, у кого есть малыши от рождения до трёх, по предыдущему распоряжению Путина, будут получать по 5 тысяч в месяц. А наши что?

«Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас», - сказал Путин, озвучивая суммы денежной поддержки, на которую в ближайшем будущем могут рассчитывать, по примерным подсчётам, 25 миллионов человек (всего несовершеннолетних в РФ 27 миллионов).

То есть на «от 16 до 18 лет» остаётся порядка 2 миллионов, не так уж много в процентом отношении, государство бы не обеднело.
11.05.20 МК

14.05.2020 16:08
солдат

Это потрясающе! Сама власть создала коллапс. Запрет на работу. А народ доволен. Это ШИЗОФРЕНИЯ. Шизофрения да и только.

14.05.2020 16:12
- гость -

Как мало народу требуется для счастья... Отобрать у них деньги, потом кинуть им крохи из их же денег и получить похвалу и преданность! Мда...

14.05.2020 16:17
гость

Опрос проводился среди депутатов госудуры.

14.05.2020 16:20
- гость -

При нынешнем цифровом ТВ, президент стал моложе выглядеть и говорить много и складно. Это как-то успокаивает и усыплет, дает веру лучшее будущее.

14.05.2020 16:24
- гость -


14.05.2020 16:20
- гость -
Ну так, обнулили...

14.05.2020 16:25
- гость -

Ответ Леваде на падения рейтинга. Перед тем как заболеть пресс секретарь сказал, что есть и другие методики. Во одна из них - 75%!

14.05.2020 16:34
krash

Что за лоджь очередная, откуда такая статистика? Дизлайки говорят об обратном!
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/14/6c0d5ec40e3cdf486c874b9e19b50de0-full.jpg

14.05.2020 16:56
gost

Кинули подачку, не факт что получите, дожить еще до июня нужно... Не смотрели мы его обращение, некогда, вкалываем как негры, так как надежды на наше правительство и государство нет. Я думаю, что просто так без головной боли никто ничего не получит. БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ!

14.05.2020 17:17
- гость -

ОВЦЕОМ давно пора закрыть. Дармоеды и вруны. Искренне жалею поверивших в 75%.

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