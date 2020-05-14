ВЦИОМ выяснил, как россияне отнеслись к выступлению Владимира Путина 11 мая. Три четверти респондентов оказались удовлетворены содержанием президентской речи.

"Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением", – говорится в отчете.

Россиянам понравилось введение разовых выплат по 10 тысяч рублей на детей, двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих, возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, предоставление налогового вычета, создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики. Все эти меры поддерживаются большинством опрошенных (от 76 до 95%).