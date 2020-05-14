ВЦИОМ выяснил, как россияне отнеслись к выступлению Владимира Путина 11 мая. Три четверти респондентов оказались удовлетворены содержанием президентской речи.
"Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением", – говорится в отчете.
Россиянам понравилось введение разовых выплат по 10 тысяч рублей на детей, двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих, возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, предоставление налогового вычета, создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики. Все эти меры поддерживаются большинством опрошенных (от 76 до 95%).
Комментарии
А кто-то их слушает, эти обращения?
Большинство одобряет предложенные меры поддержки
Если бы по полтиннику на детей дали больше бы одобрили
в кооперативе озеро опрос проводили походу
"Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей" - но это же явная ложь! Как он может что-то понимать, если считает что средний класс это 17 000 рублей в месяц, и думает что у населения есть накопления чтобы пережить пандемию не получая денег?!
Да чего мелочиться то... 100500 миллионов % все поддерживают. Если писать, то писать правду надо.
возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога,
Это такая замануха для выходцев из "гаража"? А иначе,чем они лучше других? И налог возвращается за 2019,а тогда "вируса-квартируса" ещё не было.
А когда опрос успели сделать 75 процентов населения? Сверху цифру спустили?
14.05.2020 15:17
обнуленный
"то писать правду надо."
Не верно,пИсать правильно надо!
14.05.2020 15:18
- гость -
75% ОПРОШЕННЫХ!
10 человек опросили-7 рады,1-колеблется.
Сделайте опрос в сибирском городеи тогда выложите результат, вот вам будет чистая правда
4.05.2020 15:26
я россиянка
Сделайте опрос в сибирском городеи тогда выложите результат, вот вам будет чистая правда
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Зачем? Большинство населения живёт в европейской части РФ. Мнение жителей сибири и ДВ мало кому интересно
Ага, особенно "рады" те, кто не получит 10 тыс. за детей, 16 и 17 лет!...
кинули рабам кость они теперь и рады ботинки хозяевам лизать, в загнивающей европе столько платят каждый месяц на детей без всяких пандемий