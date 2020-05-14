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75% россиян остались довольны обращением Владимира Путина от 11 мая

, ИА "Амител"
Большинство одобряет предложенные меры поддержки
Фото: новости-москва.рус

Фото: новости-москва.рус

ВЦИОМ выяснил, как россияне отнеслись к выступлению Владимира Путина 11 мая. Три четверти респондентов оказались удовлетворены содержанием президентской речи. 

"Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением", – говорится в отчете. 

Россиянам понравилось введение разовых выплат по 10 тысяч рублей на детей, двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих, возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, предоставление налогового вычета, создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики. Все эти меры поддерживаются большинством опрошенных (от 76 до 95%).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.05.2020 15:08
- гость -

А кто-то их слушает, эти обращения?

14.05.2020 15:09
гость

Большинство одобряет предложенные меры поддержки

Если бы по полтиннику на детей дали больше бы одобрили

14.05.2020 15:16
месный

в кооперативе озеро опрос проводили походу

14.05.2020 15:16
- гость -

"Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей" - но это же явная ложь! Как он может что-то понимать, если считает что средний класс это 17 000 рублей в месяц, и думает что у населения есть накопления чтобы пережить пандемию не получая денег?!

14.05.2020 15:17
обнуленный

Да чего мелочиться то... 100500 миллионов % все поддерживают. Если писать, то писать правду надо.

14.05.2020 15:17
Гость

возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога,
Это такая замануха для выходцев из "гаража"? А иначе,чем они лучше других? И налог возвращается за 2019,а тогда "вируса-квартируса" ещё не было.

14.05.2020 15:18
- гость -

А когда опрос успели сделать 75 процентов населения? Сверху цифру спустили?

14.05.2020 15:21
Гость

14.05.2020 15:17
обнуленный
"то писать правду надо."
Не верно,пИсать правильно надо!

14.05.2020 15:25
Гость

14.05.2020 15:18
- гость -
75% ОПРОШЕННЫХ!
10 человек опросили-7 рады,1-колеблется.

14.05.2020 15:26
я россиянка

Сделайте опрос в сибирском городеи тогда выложите результат, вот вам будет чистая правда

14.05.2020 15:32
- гость -

4.05.2020 15:26
я россиянка

Сделайте опрос в сибирском городеи тогда выложите результат, вот вам будет чистая правда
-------------
Зачем? Большинство населения живёт в европейской части РФ. Мнение жителей сибири и ДВ мало кому интересно

14.05.2020 15:33
гость

Ага, особенно "рады" те, кто не получит 10 тыс. за детей, 16 и 17 лет!...

14.05.2020 15:35
- гость -

кинули рабам кость они теперь и рады ботинки хозяевам лизать, в загнивающей европе столько платят каждый месяц на детей без всяких пандемий

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