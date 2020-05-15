Беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом позволили Китаю праздновать победу над инфекцией, в то время как остальные страны мира эти жесткие (или нет?) меры только начали вводить. В Поднебесной многие вышли на работу, в городах открыты кафе, клубы и даже парки развлечений. Amic.ru поговорил с барнаульцами, которые сейчас живут в Китае, и узнал об обстановке после карантина. Оказывается, что сейчас можно передвигаться свободно. Почти. Но ввели тотальный контроль за перемещением граждан, выйти на улицу они могут только со специальным QR-кодом.

Тотальный контроль

Пока кто-то считает, что пандемия кардинально изменит нашу жизнь в ближайшем будущем, Китай это будущее настигло. И уже давно. В стране предпринимаются жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас свободно передвигаться по улицам могут только люди с "зеленым кодом здоровья".

Система "Противоэпидемический код здоровья" или, как его прозвали жители страны, "грин-код" заработала в Поднебесной с февраля. Код доступен внутри популярных китайских приложений в виде мини-программ. Они анализируют эпидемиологическую ситуацию в стране и проверяют передвижения человека за последние 14 дней. В зависимости от этого ему и присваивается QR-код разного цвета. Если человеку присвоен зеленый код, он может спокойно передвигаться, желтый предписывает недельную самоизоляцию и отчет о своем самочувствии (а точнее, о температуре), красный код означает, что человек обязан 14 дней провести на карантине.

Проживающая в Шанхае Светлана Шашкова рассказала amic.ru, что "грин-код" необходимо показывать при посещении общественных мест: отелей, ресторанов, магазинов, метро и даже жилых комплексов.

"Грин-код или Healthy-код – это подтверждение, что человек не состоит на учете в каком-нибудь медучреждении по причине того, что контактировал с больным или с тем, у кого были какие-то симптомы вируса. Либо он в ближайшие две недели не прилетал из каких-то стран, находящихся в критической ситуации на фоне этого вируса. Этот код нужно постоянно обновлять, он не дается насовсем", – пояснила Светлана.

Такой тотальный контроль граждан действительно выглядит пугающе. Зарубежные издания пишут, что иногда коды просят предъявить на входе даже к себе домой. Отсканированные в общественных местах QR-коды отсылаются на сервер, передавая тем самым информацию о перемещении человека. Так система определяет маршрут передвижений граждан.

Ограничений уже практически нет

Китай боролся с коронавирусом на протяжении трех месяцев. Уже 23 января, спустя месяц после появления первого заболевшего, власти ввели карантин в провинции Хубэй. На тот момент в Ухане было заражено 444 человека (по всей стране – около 650). А 25 марта, благодаря жестким мерам в борьбе с заразой, было принято решение снять карантин в провинции. И пока весь остальной мир уходил на жесткую самоизоляцию, в Поднебесной уже праздновали свой успех. Всего, по данным на 14 мая, в Китае зафиксировано 82 929 случаев заражения COVID-19. Скончалось 4 633 человека.

Сейчас уровень эпидемической опасности в стране снизили с первой, наивысшей, до второй. По словам жительницы Пекина Ирины, этот уровень разрешает многие вещи, которые были запрещены при карантине.

"Теперь можно официально приглашать гостей к себе домой. Только при этом им нужно записываться на входе (у консьержа, – прим. авт.). Также теперь приезжающим из других регионов (кроме опасных районов Китая) не нужно соблюдать 14-дневный карантин. Открыты все магазины, кафе и рестораны. В 20-х числах апреля открылись клубы, правда, в некоторых есть ограничения по количеству человек", – рассказала amic.ru Ирина.

Открыты в Пекине и детские комнаты, многие тренажерные залы. Потихоньку возвращаются к традиционному формату работу и учебные заведения: на занятия вышли старшеклассники, а вот дети помладше пока сидят дома. А в Шанхае после карантина заработали даже парки развлечений. "На днях я была в парке развлечений. Он работает, но не весь, открыт он процентов на 60-65. Я думаю, что через месяца полтора-два он заработает полностью. На входе у нас померили температуру. А так люди на улицах счастливые и довольные", – рассказала amic.ru Светлана Шашкова.

Людей без масок все больше

Населению Китая по-прежнему рекомендовано носить медицинские маски. Несмотря на это, на улицах все чаще встречаются люди без защитного аксессуара. Хотя в некоторых городах еще есть места, куда без масок не пускают совсем.

"В метро обязательно нужно быть в маске, без нее туда нельзя. Я как-то раз забыла маску надеть и меня не пустили", – рассказала Светлана.

Она также добавила, что в стране по-прежнему соблюдаются меры предосторожности. При входе в отели или большие торговые центры измеряют температуру. Везде есть антисептики, которыми можно воспользоваться, если вдруг их не оказалось с собой.

Пандемия изменит всех нас

После пандемии жизнь во всем мире кардинально изменится, считает бывшая жительница Барнаула Ирина, которая сейчас проживает в Пекине. Девушка уверена, что Китаю удалось пережить карантин только благодаря собранности его жителей.

"Конечно, радостно, что Китай собрался и смог защитить себя и свой народ. И что скоро мы начнем работать. Мы находились на карантине с конца января, и все это время правительство страны ощущало колоссальную поддержку от народа. Если надо сидеть дома, значит, будем сидеть дома. И я думаю, что в июне-июле в Китае уже начнут функционировать в полном объеме все сферы", – предполагает она.

А вот за то, как переживут карантин в России ее близкие, девушка переживает сильнее. По ее мнению, россиянам нужно относиться к самоизоляции более осознанно и не пренебрегать ею.

"В России только второй месяц (самоизоляции, – прим. авт.) начался, а люди уже не могут сидеть дома. Я все понимаю: все хотят погулять и отдохнуть, когда погода такая. Ну ничего, мы же смогли просидеть дома весь карантин. Если наши люди будут осознанно относиться к самоизоляции и не будут бессмысленно ею пренебрегать, то Россия тоже сможет взять под контроль всю ситуацию!" – подчеркивает Ирина.

По ее мнению, карантин – это своеобразная проверка людей на способность сопереживать другим.

"Когда здесь был пик, я переживала, конечно, но не так, как сейчас переживаю за Россию и близких. Я всегда так думала и думаю, но теперь ощутила острее, что деньги деньгами, а семью никто не заменит. Мне кажется, нас будто проверяют на способность чувствовать и сопереживать близкому человеку. Что в любой ситуации нужно начинать с себя! И что нужно любить и беречь себя. Когда мы спокойны и наполнены, то и окружающие нас люди тоже будут счастливы", – резюмирует собеседница.

Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили в городе Ухане провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вспышка началась с городского рыбного рынка. За сутки 14 мая 2020 года в Китае выявлено три новых случаев заражения коронавирусом. За эти же сутки выздоровело шесть пациентов, летальных случаев не зафиксировано. Во всем мире COVID-19 заразились 4 347 018 человек. Из них 297 197 умерли.