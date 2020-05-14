Международное рейтинговое агентство Round University Ranking составило список лучших вузов России. В нем 82 учебных заведения. В "Золотую лигу" попал Алтайский государственный университет.

Он расположился на 25-й строчке рейтинга и вошел в тройку лучших классических университетов Сибири. При этом АГУ – единственный вуз Алтайского края, который представлен в итоговом списке.

Деятельность ведущих университетов России оценивали по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления: образование, исследования, международная и финансовая деятельность, – сообщает официальный сайт Алтайского края.

Университет получил высокие баллы по трем категориям: качество преподавания, качество исследований и уровень интернационализации.