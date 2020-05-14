Академик РАН Сергей Колесников рассказал о "военном пути" вакцинации от коронавируса в России. Об этом сообщает "Парламентская газета", которой ученый дал интервью.

По "нетрадиционному" сценарию прививки начнут делать уже этой осенью, однако лишь тем, кто работает в очагах инфекции или имеет риски тяжелого течения болезни.

Как считает Колесников, такой вариант будет экспериментальным и "военным", однако позволит раньше обезопасить наиболее уязвимую часть жителей страны. Для этого придется прибегнуть к особому принципу регистрации препаратов, который применяется в чрезвычайных ситуациях.

По мнению академика, в противном случае прививание населения начнется не раньше конца 2020 года.

Как ранее сообщал amic.ru, по мнению вирусологов, массовое использование вакцины в России начнется не раньше 2021 года. Использовать препарат можно будет лишь при его доказанной эффективности, когда иммунитет будет образовываться как минимум у 80% привитых.