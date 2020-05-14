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Конституция, АКЗС и сельсоветы: каких выборов ждут на Алтае в 2020 году

, ИА "Амител"
Раньше июля реализовать свои избирательные права вряд ли получится

С 12 мая в России постепенно начали снимать ограничения, которые ввели в связи с коронавирусом. "Оттепель" затронула пока только экономическую сферу. Когда в стране возобновится выборный процесс – большой вопрос. Алтайский край здесь не стал исключением. Amiс.ru выяснил, какие избирательные кампании в регионе поставлены на паузу и что будет происходить в единый день голосования (ЕДГ), если он все-таки не будет перенесен с 13 сентября.

Выбор есть, выборов – нет

Еще месяц назад Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе выборов, которые были назначены на апрель-июнь в каждом из 85 субъектов РФ. Не стал исключением и Алтайский край. В регионе были запланированы досрочные выборы глав Белоглазовского сельсовета Шипуновского района, Жилинского сельсовета Первомайского района, а также Санниковского сельсовета Первомайского района. Это то самое село, куда прошлой осенью приезжал бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава крайизбиркома Ирина Акимова рассказала amic.ru, что на функционирование органов власти в данных муниципалитетах перенос выборов никак не отразится. В тех случаях, где кампания проходит досрочно, обязательно есть и.о. главы сельсовета.

Пока никто прогнозов относительно возобновления выборного процесса не дает. Скорее всего, при нормализации эпидемиологической обстановки это произойдет в июле.

Депутатское трио

Куда интереснее для избирателей Алтайского края единый день голосования, выпадающий на 13 сентября. Если не случится форс-мажора, осенью пройдут дополнительные выборы по трем округам в АКЗС. Своих мандатов ранее лишились Андрей Волков и Ирина Теплова из-за обвинительных приговоров по уголовным делам. Также пустует кресло Валерия Гуминского, который сложил полномочия в связи с переездом.

Решение по довыборам будет принимать АКЗС на внеочередной сессии в начале лета. Срок – с 4 по 11 июня. При этом еще до конца мая парламентарии ждут разъяснений от ЦИК. Если ЕДГ будет перенесен на более позднюю дату, выборы в краевое Заксобрание проводиться уже не будут.

Как уточнил amic.ru председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, до сих пор не ясно, пройдут ли дополнительные выборы в 2020 году: существует вероятность, что три округа останутся без представительства до конца полномочий текущего созыва Заксобрания.

По закону довыборы проводят, если до окончания срока полномочий представительного органа остается более года. Полномочия Алтайского Заксобрания истекают в сентябре 2021. Если 13 сентября 2020 года не провести довыборы в АКЗС, то затем парламент доукомплектовываться уже не будет.

Из других крупных кампаний осени, выпадающих на ЕДГ-2020, стоит отметить выборы в горсобрание Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский.

Из представительных органов сельских поселений крупнейшей станет кампания в Ребрихе. Как и обычно, на Алтае предстоит определиться с главами сельсоветов – их будет избрано около 30. Всего же в регионе планируется разыграть около 350 мандатов на всех уровнях.

Праймериз на "удаленке"

Особняком стоит предварительное голосование "Единой России". На праймериз (обычно проходили в конце мая) отбирали кандидатов от партии, которые затем шли на осенние выборы. В этом году из-за коронавируса праймериз пройдет с 18 по 21 июня. Причем впервые в истории – в дистанционном формате. В частности, голосовать будут выборщики из числа членов партии, список которых будет определяться оргкомитетом праймериз. Это нужно, чтобы не допустить массовых скоплений людей на участках.

Срок выдвижения кандидатов решено продлить до 25 мая включительно.

Также в онлайн полностью уйдет агитация. Например, предусмотрено размещение видеообращений и видеоинтервью в интернете, встречи с выборщиками в онлайне и др.

Местечковый интерес

Политолог Константин Лукин, высказываясь о грядущих осенних выборах, выразил уверенность в том, что кампания пройдет в фоновом режиме и обойдется без каких-либо сенсаций и громких заявлений.

"Даже довыборы по трем округам в АКЗС будут интересны только в самих данных округах. Они не привлекают избирателей, поскольку не имеют общей повестки", – полагает собеседник.

Прологом к 2021 году (одновременно пройдут кампании в Госдуму и АКЗС, – прим. ред.) выборы 13 сентября можно назвать чисто с технологической стороны, добавил Лукин.

Сейчас основной интригой предстоящего лета остается единственная федеральная кампания этого года. Речь идет о всероссийском голосовании по принятию поправок в Конституцию. Политологи говорят о начале июля как о наиболее вероятной дате. Предположительно, плебисцит состоится в среду, 8 июля. Впрочем, это уже совсем другая история.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.05.2020 14:26
- гость -

Предположительно, плебисцит состоится в среду, 8 июля

а почему не 7-го...

14.05.2020 14:52
- гость -

"Депутатское трио"... Особая тройка НКВД... Ну вот и дожили...

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