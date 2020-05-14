"АлтайБаскет" остался без главного тренера. Именитый наставник Борис Соколовский, возглавлявший команду два сезона, по обоюдному согласию с руководством клуба разорвал контракт. По информации amic.ru, Соколовскому предложили пойти на значительное понижение зарплаты, но он отказался. В Минспорте сообщают, что речи о понижении зарплаты не стояло и клубу просто нужная свежая кровь, в том числе, на тренерской скамье. Сейчас барнаульцы ищут нового наставника. Скорее всего, его имя станет известно на следующей неделе.

Почему ушел Борис Соколовский?

Согласно официальной информации из клуба, между руководством и 66-летним специалистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

"Сотрудничать с таким именитым тренером – большая редкость, и мы ценим каждую деталь проделанной работы!" – сказано в официальном заявлении клуба.

Как стало известно, ранее Борису Соколовскому предложили подписать новое соглашение, где его заработная плата была бы значительно меньше той, что он получал последние годы. На такие меры тренер был не готов. Впрочем, клубу действительно при новом руководстве была нужна свежая кровь и перемены были неизбежны.

Как сообщили в Минспорте, Борису Соколовскому не предлагалось перейти на понижение зарплаты и его уход из команды с этим не связан. Стороны договорились о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию.

В начале 2020 "АлтайБаскет" покинул бизнесмен Павел Тулин, который вкладывал в клуб ежегодно несколько миллионов рублей личных средств. В том числе именно он привел в команду довольно именитого и не дешевого тренера Бориса Соколовского, пообещав ему высокую зарплату. Тулин ушел, по своим словам, с поста из-за конфликта с Министерством спорта.

В должности генерального директора баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Павел Тулин работал с декабря 2017 года. Пост председателя президиума федерации баскетбола Алтайского края он занимал с 2003 года. В главную команду региона бизнесмен пришел на смену Михаила Панфилова, который после банкротства "Стройгаза" в паре с Всеволодом Кондратьевым не смог спонсировать команду. А жить исключительно на бюджетные средства "АлтайБаскет" не мог. В итоге после ухода Тулина, баскетбольная команда лишилась части внебюджетных источников дохода. Однако по линии министерства клубу дали дополнительные средства — на 4 миллиона больше, чем в прошлом году. Сейчас бюджет команды около 24 миллионов.

Каких результатов добился Борис Соколовский в клубе?

Учитывая не самый большой бюджет для лиги, где играет команда, при Соколовском "АлтайБаскет" получил некую уверенность. Отлично прогрессировала молодежь. Тренер пришел в клуб в сезоне 2018/2019. Вместе с Соколовским "АлтайБаскет" показал достойный результат в этом сезоне и завершил его на седьмом месте.

Кто станет следующим тренером команды?

Пока неизвестно. Руководитель барнаульского клуба Виталий Мантлер сообщил "Алтайскому спорту", что уже ведутся переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера, и при хорошем раскладе на следующей неделе станет известно имя специалиста, который возглавит "АлтайБаскет". Ранее в интервью amic.ru Мантлер сообщил, что бюджет клуба на следующий сезон не изменится. Речь идет о средствах, выделяемых из бюджета края. Сейчас ведется поиск игроков, которые могли бы усилить состав команды.

Чем известен Борис Соколовский?

До переезда в Барнаул Борис Соколовский возглавлял новосибирское "Динамо", которое выступает в женской премьер-лиге. Когда команда не смогла попасть в плей-офф (10-е место) в сезоне-2017/18, специалист покинул клуб по собственному желанию. Главных успехов на тренерском поприще Борис Соколовский добился с женской сборной России. В качестве главного тренера он выиграл Евробаскет-2011 и привел национальную команду к полуфиналу Олимпийских игр-2012 в Лондоне, где команда заняла четвертое место, уступив Австралии в матче за бронзу. В качестве помощника главного тренера Борис Соколовский также становился чемпионом Евробаскета-2007, вице-чемпионом мира 2006 и бронзовым призером Олимпийских игр 2008 в Пекине.

Долгое время специалист работал в мужском баскетболе, тренируя казанский УНИКС, донецкий "Шахтер", "Самару" и екатеринбургский ЕВРАЗ.