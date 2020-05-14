За сутки в России выявили 9974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных теперь составляет 252 245 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число нововыявленных инфицированных за сутки впервые за 10 дней оказалось ниже десяти тысяч. Большинство случаев заражения обнаружили в Москве и Московской области – 5630.

За сутки с выздоровлением из больниц выписали 5527 пациентов, общее число излечившихся теперь составляет 53 530. С подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончались еще 93 больных, всего за время эпидемии умерли 2305 человек.

Как ранее сообщил amic.ru, на 14 мая в Алтайском крае выявили 39 новых случаев инфицирования, общее число зараженных теперь составляет 809 человек. Выздоровел 371 пациент, скончалось четверо.