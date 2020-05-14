Серьезная авария произошла на трассе Бийск — Барнаул. О происшествии сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что инцидент произошел в Троицком районе. По предварительной информации, водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. Легковушка получила серьезные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики. По информации ГИБДД, в результате погиб водитель легковушки. Движение по трассе затруднено.