Директор "АлтайБаскета" Виталий Мантлер прокомментировал увольнение главного тренера команды Бориса Соколовского, который по обоюдному согласию с клубом расторг контракт. По словам Мантлера, никто не планировал понижать специалисту заработную плату, а их взгляды на будущее команды с Соколовским разошлись и на следующей неделе у "АлтайБаскета" появится новый главный тренер.

"Дело не в деньгах. О понижении зарплаты даже речи не вели с Борисом Ильичом. Просто у него свой взгляд на баскетбол, а у меня – свой. Много вещей, по которым мы совпадаем во взглядах. Но есть и те позиции, по которым у нас противоположные мнения. Но никакой конфронтации с Борисом Соколовским у меня никогда не было. Просто сели с ним за стол, обсудили будущее клуба и пришли к выводу, что в команду придет новый тренер, а Борис Соколовский станет ему помогать советами по телефону. У меня огромное уважение к этому специалисту. Он работал в "АлтайБаскете" за зарплату ниже, чем должен получать специалист его уровня", – сообщил amic.ru президент команды Виталий Мантлер.

По его словам, уже известно на 95%, кто будет тренером на следующий сезон. Его фамилию объявят на следующей неделе. Перед специалистом и его штабом будет стоять задача занять место по итогам чемпионата не ниже того, что достигла команда при Соколовском. В прошлом сезоне "АлтайБаскет" показал достойный результат и завершил его на седьмом месте. Бюджет клуба был увеличен до 24,4 миллиона рублей, что сразу на 4 миллиона больше, чем годом ранее. Сейчас ведется поиск новых игроков.

"Тот бюджет, который сейчас есть у клуба, позволяет это сделать", – заключил Мантлер.

Ранее стало известно, что "АлтайБаскет" остался без главного тренера. Именитый наставник Борис Соколовский, возглавлявший команду два сезона, по обоюдному согласию с руководством клуба разорвал контракт.

"Сотрудничать с таким именитым тренером – большая редкость, и мы ценим каждую деталь проделанной работы!" – сказано в официальном заявлении клуба.

По одной из версий, якобы Борису Соколовскому предложили подписать новое соглашение, где его заработная плата была бы значительно меньше той, что он получал последние годы. Однако в клубе отметили, что команде нужна свежая кровь и поэтому перемены в тренерском штабе были неизбежными.

Больших успехов на тренерском поприще Борис Соколовский добился с женской сборной России. В качестве главного тренера он выиграл Евробаскет-2011 и привел национальную команду к полуфиналу Олимпийских игр 2012 в Лондоне, где команда заняла четвертое место, уступив Австралии в матче за бронзу. В качестве помощника главного тренера Борис Соколовский также становился чемпионом Евробаскета-2007, вице-чемпионом мира 2006 и бронзовым призером Олимпийских игр 2008 в Пекине.