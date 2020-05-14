Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал, почему жителям региона не отключали отопление во время апрельской жары. На вопрос он ответил во время онлайн-брифинга 14 мая.

Гилева порадовало, что его спросили о том, почему так жарко в апреле, а не так холодно в декабре, и признался, что отключить отопление можно было еще 15 апреля, когда в регионе установилась жаркая погода, но главы муниципалитетов испугались возможного похолодания.

Министр объяснил, что отопление отключают по показаниям синоптиков. Делают это тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится выше восьми градусов. Этот факт обуславливает то, что в разных районах отключение может происходить в разное время, но в среднем сезон закончился 28 апреля.