Минстрой Алтайского края заканчивает проектирование изменений в отопительной системе в селе Санниково, в трех многоэтажных домах которого уже почти четыре года нет горячей воды. Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 мая заявил глава Министерства строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

По новому проекту, в существующей котельной установят дополнительные бойлеры для подогрева воды, а реконструкция начнется сразу после окончания проработки документации. Кроме того, в этом году в селе по новой проложат сети тепло- и водоснабжения, чтобы подготовить подачу воды в физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого начнется в 2021 году.

Напомним, что проблема с горячей водой в селе Санниково началась еще в 2014 году. Тогда районная администрация объяснила ее отсутствие поломкой теплообменника, который должны были починить к октябрю 2014 года.

Но на этом проблемы не закончились. С 2016 года с водой снова начались проблемы, которые сельчане пытались решить через суд, однако постоянно проигрывали дела.

Вновь о Санниково стало известно на всю страну уже в 2019 году. 13 ноября в поселок приехал тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев, которому в ноги бросилась местная пенсионерка Татьяна Кадукина. Она умоляла председателя правительства решить проблему с горячей водой – в многоэтажных домах поселка ее нет уже три года.

Тогда Медведев передал вопрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который созвонился с женщиной, пообещал решить проблему и пригласил ее в Барнаул, чтобы лично обсудить вопрос.