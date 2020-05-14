Шахматный онлайн-турнир "Сборная – России" проходит с 12 по 14 мая. В нем участвуют сильнейшие отечественные гроссмейстеры: Владимир Крамник, Александр Грищук, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев. Весь призовой фонд распределят между региональными инфекционными больницами, где лечат зараженных коронавирусом.

Так, старший тренер сборной России Александр Рязанцев, представляющий сразу два региона – Сибирь и Урал, перечислит свою часть средств барнаульской горбольнице № 5 и Центральной городской клинической больнице № 24 Екатеринбурга.

По словам Рязанцева, сейчас Россия, как и весь мир, столкнулась с новым вызовом в виде COVID-19, и только вместе, объединив усилия и ответственность, можно эффективно справиться с вирусом. Шахматист выразил благодарность врачам, которые в режиме 24/7, рискуя жизнью и своим здоровьем, продолжают тяжелую борьбу, спасая жизни россиян.