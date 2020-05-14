Шахматный онлайн-турнир "Сборная – России" проходит с 12 по 14 мая. В нем участвуют сильнейшие отечественные гроссмейстеры: Владимир Крамник, Александр Грищук, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев. Весь призовой фонд распределят между региональными инфекционными больницами, где лечат зараженных коронавирусом.
Так, старший тренер сборной России Александр Рязанцев, представляющий сразу два региона – Сибирь и Урал, перечислит свою часть средств барнаульской горбольнице № 5 и Центральной городской клинической больнице № 24 Екатеринбурга.
По словам Рязанцева, сейчас Россия, как и весь мир, столкнулась с новым вызовом в виде COVID-19, и только вместе, объединив усилия и ответственность, можно эффективно справиться с вирусом. Шахматист выразил благодарность врачам, которые в режиме 24/7, рискуя жизнью и своим здоровьем, продолжают тяжелую борьбу, спасая жизни россиян.
Комментарии
Тренер сборной России по шахматам отправит деньги барнаульскому госпиталю
Так он наверное миллионер, как наша коммунистка. Ему надо было попросить денег для барнаульского госпиталя у государства