Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после публикации фотографий Гитлера и Гиммлера во время проведения "Бессмертного полка – онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства.

По данным следствия, не позднее 10 мая на сайте разместили фотографию Генриха Гиммлера, под которой была подпись "полковник Алексеев В. М.", а также не позднее 3 мая была опубликована фотография Гитлера с комментарием о том, что на ней изображен участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.

СК возбудил дела по ч. 1 ст. 354.1 Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала". Сейчас ведомство устанавливает личности причастных к совершению преступления.

Ранее организаторы "Бессмертного полка" уже высказались о людях, которые разместили эти фотографии. Глава исполкома движения Артем Хуторской назвал их "мерзавцами" и "подонками".