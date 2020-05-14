Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после публикации фотографий Гитлера и Гиммлера во время проведения "Бессмертного полка – онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства.
По данным следствия, не позднее 10 мая на сайте разместили фотографию Генриха Гиммлера, под которой была подпись "полковник Алексеев В. М.", а также не позднее 3 мая была опубликована фотография Гитлера с комментарием о том, что на ней изображен участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.
СК возбудил дела по ч. 1 ст. 354.1 Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала". Сейчас ведомство устанавливает личности причастных к совершению преступления.
Ранее организаторы "Бессмертного полка" уже высказались о людях, которые разместили эти фотографии. Глава исполкома движения Артем Хуторской назвал их "мерзавцами" и "подонками".
Комментарии
Я так понимаю реабилитация/одобрение это некоторые заявления должны быть, а не тупо картинки где-то бес текста содержащего реабилитацию/одобрение или как?
налицо тут оскорбление чувств верующих?
Знаю тётку у которой собаку Адольф звать
Она его гладит и жалет
Ее нужно тоже до кучи вязать
Вот и Калибр настаивает что это никакой не праздник что Гитлера победили.
Всё с малого начинается:садить надо таких козлов.
Хм, а когда чиновники печатают плакаты и календари с изображением немецких солдат и танков это реабилитация нацизма или некомпетентность?
это,злобная бабка,начало твоей деменции
У чиновников особенная жадность и полное невежество. А здесь люди явно понасмехались над убогими попытками убогой власти сымитировать отжатый у энтузиастов "бессмертный полк" в онлайн-версии. И так полное убожество было, по разнарядке несли неизвестно чьи портреты и потом выбрасывали за ближайшим углом после прохождения трибун. И вот вам, получите, неизвестно чей портрет. То есть известно чей, но для этого надо быть человеком, а не жадным и тупым чинушей.
то 18:16
И тебе надо башку полечить.
14.05.2020 18:12
- гость -
Штож ты, милок, злой-то такой сегодня, ась? Ты штоли веган или некомпетентный чиновник?
Жаль Месный неместный, его б привлечь
14.05.2020 18:18
Злобная бабка
Штож ты, милок, злой-то такой сегодня, ась? Ты штоли веган или некомпетентный чиновник?
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Таких как он Путин охарактеризовал квасной,прокисший,затхлый.
И без велосипеда. Понять,простить.
"Сегодня (8 мая)унылая Европа скорбит. И скорбь её безмерна и глубока, как все океаны мира. 70 лет назад она похоронила свою самую большую надежду, самое любимое дитя – фашизм. Похоронила, но помнит, боится, но помнит и хочет отмщения. Если вы скажете, что они скорбят о погибших в той войне, безусловно...С праздником скорби вас, по погибшим европейским фашистам, людей сегодня поминают для виду, а вот скорбят о фашистах. Поэтому день грустен и уныл."
Ты,бабка,буровишь абы то чё.
Германия - не Европа. Да будет тебе известно,антигитлеровская коалиция была создана Европой в 1939 году для борьбы с фашизмом .СССР присоединился к ней в 1941 году . Можешь ещё речь Молотова почитать в честь Риббентропа,где он очень лестно отзывался о Гитлере.
Ты же просто троллёныш - никчемный и прокисший квасник из негодяев.
В Мюнхене даже не начиналось,а вовсю продолжалось.
Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это - дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма" прикрываемая фальшивым флагом борьбы за "демократию".
Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. Здесь дело развивалось по линии укрепления дружественных отношений, развития практического сотрудничества и политической поддержки Германии в ее стремлениях к миру. Заключенный между Советским Союзом и Германией договор о ненападении обязывал нас к нейтралитету в случае участия Германии в войне. Мы последовательно проводили эту линию, чему отнюдь не противоречит вступление наших войск на территорию бывшей Польши, начавшееся 17 сентября…
…Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе. Было бы смешно думать, что Германию можно "просто вывести из строя" и скинуть со счетов. Державы, лелеющие эту глупую и опасную мечту, не учитывают печального опыта Версаля, не отдают себе отчета в возросшей мощи Германии и не понимают того, что попытка повторить Версаль при нынешней международной обстановке, в корне отличающейся от обстановки 1914 года,- может кончиться для них крахом.
Мы неуклонно стремились к улучшению отношений с Германией и всемерно приветствовали такого рода стремления в самой Германии. Теперь наши отношения с Германским государством построены на базе дружественных отношений, на готовности поддерживать стремления Германии к миру и, вместе с тем, на желании всемерно содействовать развитию советско-германских хозяйственных отношений ко взаимной выгоде обоих государств. Надо специально отметить, что происшедшие в советско-германских отношениях изменения в политической области создали благоприятные предпосылки для развития советско-германских хозяйственных отношений.
Калибр,ты профашистский подонок.
Последние хозяйственные переговоры Германской делегации в Москве и происходящие в данный момент переговоры Советской хозяйственной делегации в Германии подготовляют широкую базу для развития товарооборота между Советским Союзом и Германией.
2 ноября 1939 года, программный доклад председателя Совнаркома Вячеслава Молотова «О внешней политике Советского Союза». Выдержка.
Калибр,тебе нравится символ:красно большое пятно,а посередине чёрно?
Мне кажется слабых троллей содержат
Они своё жалование не отрабатывают
14.05.2020 18:49
- гость -
Что, тролленыш, правда в глаза колет? Он всего лишь цитировал советских политических деятелей эпохи Сталина, чей портрет наверняка у тебя дома висит, рядом с портретом сам знаешь кого
Думается, "шутникам" должен быть присуждён реальный срок, и пусть в зоне шутят. Слишком заигрываемся с сетевым дерьмом, а безнаказанность ведёт к преобладанию мразей на просторах сети.