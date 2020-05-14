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СК возбудил дела из-за фотографий Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка"

, ИА "Амител"
Виновных накажут за реабилитацию нацизма
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после публикации фотографий Гитлера и Гиммлера во время проведения "Бессмертного полка – онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства.

По данным следствия, не позднее 10 мая на сайте разместили фотографию Генриха Гиммлера, под которой была подпись "полковник Алексеев В. М.", а также не позднее 3 мая была опубликована фотография Гитлера с комментарием о том, что на ней изображен участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.

СК возбудил дела по ч. 1 ст. 354.1 Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала". Сейчас ведомство устанавливает личности причастных к совершению преступления. 

Ранее организаторы "Бессмертного полка" уже высказались о людях, которые разместили эти фотографии. Глава исполкома движения Артем Хуторской назвал их "мерзавцами" и "подонками". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.05.2020 17:45
месный

Я так понимаю реабилитация/одобрение это некоторые заявления должны быть, а не тупо картинки где-то бес текста содержащего реабилитацию/одобрение или как?

14.05.2020 17:46
- гость -

налицо тут оскорбление чувств верующих?

14.05.2020 17:54
- гость -

Знаю тётку у которой собаку Адольф звать
Она его гладит и жалет
Ее нужно тоже до кучи вязать

14.05.2020 18:00
- гость -

Вот и Калибр настаивает что это никакой не праздник что Гитлера победили.

14.05.2020 18:01
- гость -

Всё с малого начинается:садить надо таких козлов.

14.05.2020 18:01
Злобная бабка

Хм, а когда чиновники печатают плакаты и календари с изображением немецких солдат и танков это реабилитация нацизма или некомпетентность?

14.05.2020 18:12
- гость -

это,злобная бабка,начало твоей деменции

14.05.2020 18:16
- гость -

У чиновников особенная жадность и полное невежество. А здесь люди явно понасмехались над убогими попытками убогой власти сымитировать отжатый у энтузиастов "бессмертный полк" в онлайн-версии. И так полное убожество было, по разнарядке несли неизвестно чьи портреты и потом выбрасывали за ближайшим углом после прохождения трибун. И вот вам, получите, неизвестно чей портрет. То есть известно чей, но для этого надо быть человеком, а не жадным и тупым чинушей.

14.05.2020 18:17
- гость -

то 18:16
И тебе надо башку полечить.

14.05.2020 18:18
Злобная бабка


14.05.2020 18:12
- гость -

Штож ты, милок, злой-то такой сегодня, ась? Ты штоли веган или некомпетентный чиновник?

14.05.2020 18:27
- гость -

Жаль Месный неместный, его б привлечь

14.05.2020 18:28
CALIBR

14.05.2020 18:18
Злобная бабка
Штож ты, милок, злой-то такой сегодня, ась? Ты штоли веган или некомпетентный чиновник?
+++++++++++++
Таких как он Путин охарактеризовал квасной,прокисший,затхлый.
И без велосипеда. Понять,простить.

14.05.2020 18:36
Калибру

"Сегодня (8 мая)унылая Европа скорбит. И скорбь её безмерна и глубока, как все океаны мира. 70 лет назад она похоронила свою самую большую надежду, самое любимое дитя – фашизм. Похоронила, но помнит, боится, но помнит и хочет отмщения. Если вы скажете, что они скорбят о погибших в той войне, безусловно...С праздником скорби вас, по погибшим европейским фашистам, людей сегодня поминают для виду, а вот скорбят о фашистах. Поэтому день грустен и уныл."

14.05.2020 18:40
- гость -

Ты,бабка,буровишь абы то чё.

14.05.2020 18:43
CALIBR

Германия - не Европа. Да будет тебе известно,антигитлеровская коалиция была создана Европой в 1939 году для борьбы с фашизмом .СССР присоединился к ней в 1941 году . Можешь ещё речь Молотова почитать в честь Риббентропа,где он очень лестно отзывался о Гитлере.
Ты же просто троллёныш - никчемный и прокисший квасник из негодяев.

14.05.2020 18:48
- гость -

В Мюнхене даже не начиналось,а вовсю продолжалось.

14.05.2020 18:48
CALIBR

Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это - дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма" прикрываемая фальшивым флагом борьбы за "демократию".
Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. Здесь дело развивалось по линии укрепления дружественных отношений, развития практического сотрудничества и политической поддержки Германии в ее стремлениях к миру. Заключенный между Советским Союзом и Германией договор о ненападении обязывал нас к нейтралитету в случае участия Германии в войне. Мы последовательно проводили эту линию, чему отнюдь не противоречит вступление наших войск на территорию бывшей Польши, начавшееся 17 сентября…

…Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе. Было бы смешно думать, что Германию можно "просто вывести из строя" и скинуть со счетов. Державы, лелеющие эту глупую и опасную мечту, не учитывают печального опыта Версаля, не отдают себе отчета в возросшей мощи Германии и не понимают того, что попытка повторить Версаль при нынешней международной обстановке, в корне отличающейся от обстановки 1914 года,- может кончиться для них крахом.
Мы неуклонно стремились к улучшению отношений с Германией и всемерно приветствовали такого рода стремления в самой Германии. Теперь наши отношения с Германским государством построены на базе дружественных отношений, на готовности поддерживать стремления Германии к миру и, вместе с тем, на желании всемерно содействовать развитию советско-германских хозяйственных отношений ко взаимной выгоде обоих государств. Надо специально отметить, что происшедшие в советско-германских отношениях изменения в политической области создали благоприятные предпосылки для развития советско-германских хозяйственных отношений.

14.05.2020 18:49
- гость -

Калибр,ты профашистский подонок.

14.05.2020 18:50
CALIBR

Последние хозяйственные переговоры Германской делегации в Москве и происходящие в данный момент переговоры Советской хозяйственной делегации в Германии подготовляют широкую базу для развития товарооборота между Советским Союзом и Германией.

2 ноября 1939 года, программный доклад председателя Совнаркома Вячеслава Молотова «О внешней политике Советского Союза». Выдержка.

14.05.2020 19:02
- гость -

Калибр,тебе нравится символ:красно большое пятно,а посередине чёрно?

14.05.2020 19:22
- гость -

Мне кажется слабых троллей содержат
Они своё жалование не отрабатывают

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