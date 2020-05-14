В Барнауле началась повторная обработка территорий от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Акарицидное опрыскивание 14 мая провели на аллее вдоль улицы Антона петрова. Только в Железнодорожном районе власти собираются обработать 17 гектаров зеленых насаждений.

Напомним, что первый этап обработки начался 21 апреля из-за раннего наступления теплой погоды. Второй этап продлится до 31 мая — за это время подрядная организация обезвредит зону вокруг корпуса АГУ, сквер за зданием Правительства края и другие места массового скопления людей.

На обработанных территориях развесят таблички с предупреждением, однако как ранее сообщили в городской администрации, для опрыскивания используются безопасные для человека вещества.

Как ранее сообщил amic.ru, первый укус клеща в Алтайском крае был зарегистрирован 24 марта. 13 апреля региональный Роспотребнадзор рассказал, что за две недели в городах и селах было выявлено более 70 укусов клещей и каждый 10 клещ был заражен энцефалитом.