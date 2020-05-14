Министр культуры РФ Ольга Любимова выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Любимовой Анну Усачеву.

На данный момент глава министерства чувствует себя хорошо и сейчас уже находится на своем рабочем месте. Как уточнил пресс-секретарь, болезнь протекала в легкой форме и три недели министр продолжала работать из дома.

Как ранее сообщал amic.ru, об инфицировании Любимовой стало известно 6 мая. До этого о заражении рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, а чуть позже – глава Минстроя Владимир Якушев вместе со своим заместителем.

Также на днях стало известно, что коронавирус диагностировали у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки.