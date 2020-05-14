Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов обратился к COVID-диссидентам. В разговоре с порталом РИА "Новости" он предложил способ развеять сомнения.

"Я хочу предложить им побыть в нашей шкуре. Пусть они побудут вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать", – сказал Сапронов и добавил. – Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро <...> возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И наверняка будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели".

COVID-диссидентами называют людей, которые не верят в распространение коронавируса.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заражения.