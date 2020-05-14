Одна из жительниц Алтайского края, которая зарегистрировалась на вывозной рейс из Таиланда, рассказала о том, в каких условиях им предстоит лететь.

Рейс SDM6696 будет осуществлен по маршруту Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва. По информации пассажиров, в пути им придется провести около 30 часов. При этом выйти из самолета на остановках нельзя, весь путь пассажиры проведут в своих креслах. В салоне будет единовременно находиться более 400 человек. Жителей Алтайского, Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Калининградской, Кемеровской и Омской областей должны были доставить двумя самолетами, но решили вывезти на одном.

Женщина обеспокоена тем, что длительное время пассажирам придется находиться в закрытом пространстве и без какого-либо дистанцирования.

Напомним, что из-за границы в Алтайский край вернулись уже 312 туристов. Очередной самолет с россиянами вылетит из Таиланда 18 мая.