На складах швейных предприятий Алтайского края скопилось более 100 тысяч невостребованных защитных масок. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным Управления по развитию предпринимательства, сейчас средства защиты есть во сетевых магазинах и большинстве аптек края. Стоимость рулонных масок составляет 80 рублей за 50 штук, многоразовых от 30 рублей, одноразовых от 25,5. Информация о точках продаж с 15 мая будет доступна на сайтах всех муниципальных образований региона.

По последним подсчетам Министерства промышленности и энергетики, на территории края произведено более двух миллионов масок. Всего пошив ведут больше 100 организаций, а производственные мощности достигли 111 тысяч единиц в сутки.

При этом спрос на защитные маски в последние дни упал, поскольку большинство жителей региона обзавелись многоразовыми масками. По этой причине в регионе накопился запас средств защиты, а производство снизили.

Напомним, что по Указу губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае действует масочный режим. Все жители и гости региона обязаны надевать средство защиты перед посещением общественных мест, в том числе магазинов, общественного транспорта и остановок.