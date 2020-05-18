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Кому трактор? Как государство помогает алтайским аграриям в условиях коронавируса

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В регионе действуют льготные кредиты, лизинг и скидки на технику
Фото: пресс-служба Минсельхоза Алтайского края

Фото: пресс-служба Минсельхоза Алтайского края

Коронавирус заставил пересмотреть расходы властей на поддержку бизнеса. Сейчас все внимание уделяют наиболее пострадавшим отраслям. Сельское хозяйство в этом кризисе обошлось малой кровью. Работу они не прекращали, семенами, удобрениями и ГСМ запаслись заранее (да и обеспечивающие компании были закрыты всего пару недель). Казалось бы, АПК может и без помощи обойтись. Но именно эта сфера уже не первый год остро зависит от бюджета. Особенно по самому дорогому направлению – техническому перевооружению. В некоторых регионах страны программы поддержки "забуксовали". Amic.ru спросил алтайских аграриев, получается ли привлекать бюджетные средства для покупки новой техники и не стали ли власти тормозить льготные программы.

Даже больше

В Минсельхозе Алтайского края amic.ru заверили, что в 2020 году в регионе сохранятся все льготные кредиты и компенсации на приобретение техники, которые были ранее. И даже появятся новые.

Так, уже несколько лет аграрии получают скидку 10% при покупке посевных комплексов "Фит" и тракторов "Кировец" алтайской сборки. Главное условие – компания должна иметь не менее семи работников, минимум 1,5 тысячи гектаров земли и от 200 условных голов сельхозживотных. А с 2020 года дополнительную скидку 10% на "Кировец" предоставляет Петербургский тракторный завод – благодаря соглашению между компанией и правительством региона в феврале текущего года.

Кроме того, с 2020 года расширен перечень субсидируемых видов техники (постановление правительства № 1432), также стало возможным покупать по госпрограмме машины не только отечественного производства, но и импортного. Ставка компенсации зависит от района: там, где осадков больше, скидка будет 10%; хозяйства из более засушливых районов могут купить технику уже на 20% дешевле. Максимальный объем компенсаций на одно предприятие – 3 млн рублей. На это регион получит из федерального бюджета 300 млн рублей.

Спрос растет

По данным Минсельхоза, в 2019 году на техническое перевооружение фермеры потратили около 7,5 млрд рублей (это на 1,9 млрд рублей больше, чем в 2018-м). На эти деньги было приобретено 282 трактора, 212 зерно- и кормоуборочных комбайнов, 71 единица посевной техники, 34 сушилки, а также другая техника и оборудование.

О результатах 2020 года говорить пока рано. Хотя рост уже очевиден: в первые три месяца аграрии потратили на технику 1,7 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше того же периода прошлого года.

Среди тех, кто пользуется поддержкой, – председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, руководитель "Алтайской продовольственной компании" Александр Балаков.

В состав его компании входит восемь предприятий. Ежегодно в обновление они вкладывают сотни миллионов. Например, в сезоне 2019-2020 годов купили техники более чем на 200 млн рублей. Самая дорогая – кормоуборочный комбайн Krone, за который отдали 36,5 млн. Остальная техника стоила от 10 до 20 млн.

Покупали в том числе и по госпрограмме со скидкой 10% на отечественные машины. Например, комбайны хозяйства берут в основном российского производства ("Акрос" и Torum от "Ростсельмаша"), обновляют также тракторы К-744 ("Кировец").

Акция на лизинг

Еще одно важное изменение, о котором говорят фермеры, – более выгодная лизинговая программа. Чтобы не потерять клиентов из-за экономической ситуации на фоне коронавируса, "Росагролизинг" сделал несколько послаблений. До 1 июня технику в лизинг можно будет взять без первоначального взноса, по замороженной ставке 3%, с годовыми отсрочками по основному долгу вместо полугодовых, на более долгий срок и с минимальным количеством документов (нужны бухгалтерская отчетность, паспорт руководителя и документ, подтверждающий статус сельхозтоваропроизводителя).

"В этом году мы взяли в лизинг зерноуборочный комбайн "Акрос-585" производства "Ростсельмаш" за 6 млн рублей. Очень удобно получилось: низкий процент, рассрочка", – пояснил amic.ru директор агрофирмы "Нива" Зонального района Юрий Лычагин.

Кстати, его предприятие в прошлом году было в числе рекордсменов по урожайности. Зерновых и зернобобовых там собрали в среднем 47,5 центнера с гектара, озимые дали 55 центнеров. Конечно, результат зависит не только от техники. Очень важна погода, качество семян и удобрений, особенности климата и почвы. И тем не менее обновление тракторов и комбайнов имеет огромное значение, говорит сельхозтоваропроизводитель.

В 2019 году в Алтайском крае через "Росагролизинг" оформлено 214 единиц агротехники и оборудования на сумму 811,57 млн рублей. Алтайский краевой лизинговый фонд выдал в прошлом году почти 312 млн рублей.

Дело дорогое

Обновление – это очень дорого. В среднем малое предприятие тратит в год на технику в пределах 3-5 млн рублей, а если покупать все и сразу, то нужно 15-18 млн. Кто покрупнее – инвестируют около 20-30 млн рублей, хотя в идеале нужно 50-60 млн. Для агрогигантов, таких как "Алтайская продовольственная компания", счет идет уже на сотни миллионов рублей.

"Поэтому замена парка происходит постепенно, но постоянно. И у алтайских фермеров даже в этих условиях есть возможность пользоваться поддержкой государства", – считает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

По его словам, если еще недавно получить льготный кредит было проблематично (долго, неудобно), то в последнее время доступность не только на бумаге.

"Союз оказывает содействие в подготовке заявки и получении оборудования. И сегодня действительно сделать это довольно просто. В том числе и за счет этого фермеры активизировались по обновлению техники", – сказал он.

Об упрощении процедуры кредитования в последнее время рассказывает и Юрий Лычагин. Не так давно он быстро и удобно оформил короткий кредит в Сбербанке на 40 млн рублей под 3%. На лето и осень пытается взять кредит в "Россельхозбанке". Говорит, что раньше с РСХБ было сложно работать: слишком долго и пристально рассматривали заявку. Сейчас стало проще.

Возможности есть

"В целом по краю техперевооружение идет нормальными темпами. У одних хозяйств даже очень хорошо, у других, может, и недостаточно. Но для тех, кто желает обновить технику, все возможности есть", – уверен Александр Балаков.

Александр Вайс добавляет, что, несмотря на нестабильность экономической ситуации, алтайские аграрии получают помощь вовремя.

"Алтайский край, по сравнению с другими регионами, очень оперативно доводит господдержку", – пояснил он.

Способствует в 2020 году и погода. Теплая весна позволила выйти в поля раньше обычного. И аграрии могут проводить посевную без проблем.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.05.2020 07:35
krash

Государство помогает???? ЧЕм??? кредиты дает, - в кабалу загоняет?
Помогает - это если бы технику выдавали.

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