В качестве даты начала сдачи ЕГЭ в этом году Рособрнадзор рассматривает 19 июня, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки", - сообщили в Рособрнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что окончательное решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщил amic.ru, 13 мая Минпросвещения РФ перенесло срок начала сдачи ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, ведомство отменило проведение ОГЭ в этом году для 9-классников — оценка будет выставляться на основе годовых отметок.