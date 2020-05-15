В Алтайском крае более 15 тысяч школьников с ограниченными возможностями здоровья получили бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поддержка выдавалась в связи с переходом на дистанционную форму обучения, а деньги выделили из краевого бюджета по поручению губернатора Виктора Томенко.

Пайки формировали с учетом рекомендаций ведомства, а состав согласовывали с Роспотребнадзором. В них входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, рыбные и мясные консервы, сгущенка и подсолнечное масло.

Как сообщают в краевом Минобрнауки, директор лучшей в регионе инклюзивной школы № 49 Барнаула Оксана Чепкасова рассказала, что почти треть учеников в учреждении имеют ограничения по здоровью, в апреле им выдали более 100 наборов.

"Взрослые с большой благодарностью принимали наборы, шутили о том, что дети в данный момент являются кормильцами семьи, потому что для многих эти 10 килограммов продуктов действительно оказались хорошим подспорьем", – говорит директор.

В мае ученикам вновь планируют выдать продуктовые наборы из расчета учебных дней. Поскольку из-за пандемии COVID-19 учебный год в крае сократили до 22 мая, на каждого школьника правительство региона выделит по 948 рублей.