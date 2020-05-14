Пятница, 15 Май, 00:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,93
€ 79,9
16°

252245 +9974
Обь
419см -27


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Врачи создали вирус, который может вылечить Анастасию Заворотнюк

, ИА "Амител"
Они смогли подобрать специальные вирусы
Фото: wh-lady.ru

Фото: wh-lady.ru

Российским ученым удалось подобрать вирусы, которые помогли бороться с клетками опухоли Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александра Макарова.

"Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки", – рассказал он на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями ученые создают различные вирусы, которые убивают раковые клетки. Но опухоли у людей индивидуальны, поэтому одним вирусом вылечить всех невозможно. 

Макаров уточнил, что эффективность этой технологии проверяется на пациентах с четвертой терминальной стадией рака. 

Ранее amic.ru писал о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Актриса находится дома, врачи продолжают ее наблюдать.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23:50
В Барнауле разработают проект выделенных полос для общественного транспорта 0
23:30
Врачи создали вирус, который может вылечить Анастасию Заворотнюк 0
23:10
Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России удалось остановить 0
22:47
С 15 мая в барнаульских многоэтажках начнут отключать горячую воду 0
22:27
Барнаульцы предупреждают водителей об огромной яме на оживленной улице 0
22:10
Министр культуры РФ Ольга Любимова вылечилась от коронавируса 0
21:48
Зеленые насаждения в Барнауле повторно обрабатывают от клещей 0
21:26
Серьезный пожар произошел в жилом доме в алтайском селе 0
21:02
Рособрнадзор назвал новую возможную дату проведения ЕГЭ 0
20:53
Последняя группа вахтовиков из Якутии прибыла в Алтайский край 0
20:41
Почти 100 тысяч невостребованных медицинских масок накопилось на алтайских складах 0
20:17
Алтайские туристы, которые возвращаются из Таиланда, проведут в самолете 30 часов 0
20:07
Следственный комитет разыскивает пропавшую жительницу Барнаула с кнопочным телефоном 1
19:56
Средний размер ипотеки упал в России из-за кризиса 0
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 46 0
19:06
Алтайский министр объяснил, почему в жару не отключали отопление 3
18:51
Врач-инфекционист пригласил COVID-диссидентов поработать в клинике 7
18:31
Программа "Галилео" вернется на экраны, но с другим ведущим 3
18:07
Лишь каждый пятый россиян доволен школьным дистанционным обучением 3
17:55
Тренер сборной России по шахматам отправит деньги барнаульскому госпиталю 1
17:43
СК возбудил дела из-за фотографий Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" 12
17:31
Барнаульцам возвращают горячую воду 0
17:20
Российские врачи выявили новые симптомы коронавируса 7
17:08
АГУ вошел в "Золотую лигу" лучших университетов России 1
16:57
В России планируют построить 25 мусороперерабатывающих заводов за 600 миллиардов 11
16:45
Учись и зарабатывай. Студентов Барнаула приглашают на стажировку в крупную компанию 1
16:36
Горячая вода в алтайском селе, куда приезжал Медведев, появится до конца 2020 года 3
16:25
Меньше, чем ждали. Бийские медики получили доплату за работу с больными COVID-19 12
16:11
"Дело не в деньгах": директор "АлтайБаскета" назвал причину ухода главного тренера 1
16:03
Алтайского таксиста задержали за распространение наркотиков в Новосибирске 0
15:54
Иномарка залетела под фуру на трассе Барнаул-Бийск 16
15:40
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" 1
15:29
Миллиардер Дмитрий Босов успел сделать ремонт родной школы в Барнауле 3
15:16
Число зараженных коронавирусом в России превысило четверть миллиона человек 2
15:05
75% россиян остались довольны обращением Владимира Путина от 11 мая 28
14:53
В Алейске стартовал капитальный ремонт дорог 0
14:46
И 5, и 10 тысяч. Кто может получить одновременно две "путинские" выплаты на детей 6
14:33
Академик рассказал о "военном пути" вакцинации россиян от коронавируса 2
14:22
Конституция, АКЗС и сельсоветы: каких выборов ждут на Алтае в 2020 году 2
14:15
26 тысяч семей в Алтайском крае уже получили "путинские" выплаты на детей до трех лет 1
14:04
Узнай свой COVID-статус. Как и где в Барнауле будут выявлять антитела к коронавирусу 37
13:58
"АлтайБаскет" лишился именитого тренера, которому урезали зарплату 4
13:50
"Утром нормально, вечером – реанимация". Врач рассказал о скорости развития COVID-19 17
13:37
Целился в банку, а попал в человека. Житель Алтая случайно убил знакомого 2
13:25
Выйти сухим. Вторая волна паводка на Алтае началась раньше обычного 1
13:13
Сразу за дело. Куда идут работать выпускники АлтГТУ 2
13:00
Запрет на посещение лесов сняли в Алтайском крае 2
12:45
С прицелом на светлое будущее. Барнаульский зоопарк начал продажу билетов 7
12:32
Алтайский министр попросил население вовремя оплачивать услуги ЖКХ 26
12:20
Будет попахивать коррупцией. Алтайский депутат о поддержке бизнеса и людей в пандемию 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.