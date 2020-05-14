Российским ученым удалось подобрать вирусы, которые помогли бороться с клетками опухоли Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александра Макарова.

"Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки", – рассказал он на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями ученые создают различные вирусы, которые убивают раковые клетки. Но опухоли у людей индивидуальны, поэтому одним вирусом вылечить всех невозможно.

Макаров уточнил, что эффективность этой технологии проверяется на пациентах с четвертой терминальной стадией рака.

Ранее amic.ru писал о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Актриса находится дома, врачи продолжают ее наблюдать.