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Благотворители не взяли 200 тысяч долларов от рэпера 6ix9ine из-за его репутации

, ИА "Амител"
Артист воспринял это близко к сердцу
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Благотворительный фонд No Kid Hungry отказался принимать пожертвование в 200 тысяч долларов от рэп-исполнителя Текаши 6ix9ine из-за его криминального прошлого. Об этом сообщила компания BBC

Текаши несколько дней назад написал в Instagram, что отправит деньги на борьбу с голодом и бедностью в США, а после отказа – что "никогда не видел ничего столь жестокого". 

Представители фонда пояснили, что они не принимают пожертвования от меценатов, чьи ценности не соответствуют ценностям компании. 

Ранее рэпера перевели из тюрьмы под домашний арест. Он отбывал двухлетний срок за рэкет, вооруженное нападение и покушение на убийство. Изначально ему грозило 32 года тюрьмы, но он согласился сотрудничать со следствием, чтобы сократить себе срок. До этого Текаши был приговорен к условному сроку за совращение несовершеннолетней, а в молодости он сидел в тюрьме за сбыт наркотиков и избиение. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.05.2020 08:14
Rk

Вот по этому РПЦ круче, им пофиг откуда.

15.05.2020 08:40
- гость -

Предлагаю рэперу, застрелиться в знак протеста.

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