Благотворительный фонд No Kid Hungry отказался принимать пожертвование в 200 тысяч долларов от рэп-исполнителя Текаши 6ix9ine из-за его криминального прошлого. Об этом сообщила компания BBC.

Текаши несколько дней назад написал в Instagram, что отправит деньги на борьбу с голодом и бедностью в США, а после отказа – что "никогда не видел ничего столь жестокого".

Представители фонда пояснили, что они не принимают пожертвования от меценатов, чьи ценности не соответствуют ценностям компании.

Ранее рэпера перевели из тюрьмы под домашний арест. Он отбывал двухлетний срок за рэкет, вооруженное нападение и покушение на убийство. Изначально ему грозило 32 года тюрьмы, но он согласился сотрудничать со следствием, чтобы сократить себе срок. До этого Текаши был приговорен к условному сроку за совращение несовершеннолетней, а в молодости он сидел в тюрьме за сбыт наркотиков и избиение.