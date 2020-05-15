В интернете стали появляться фейковые сайты, которые маскируются под портал для оформления выплат на детей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

По информации компании "СерчИнформ", в сети зарегистрировано уже около 30 доменов, которые носят название: gosuslugi, vyplaty и так далее. А замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отметил, что около 70 подобных сайтов было зарегистрировано еще в апреле.

Злоумышленники используют их для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный сайт "Госуслуги". Кроме того, на подобных порталах жертве могут предложить выплату, на которую нужно будет оплатить "комиссию" или "налог".