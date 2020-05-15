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Мошенники придумали способ нажиться за счет "путинских" выплат

, ИА "Амител"
Они создают фейковые сайты
Фото: geekville.ru

Фото: geekville.ru

В интернете стали появляться фейковые сайты, которые маскируются под портал для оформления выплат на детей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. 

По информации компании "СерчИнформ", в сети зарегистрировано уже около 30 доменов, которые носят название: gosuslugi, vyplaty и так далее. А замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отметил, что около 70 подобных сайтов было зарегистрировано еще в апреле. 

Злоумышленники используют их для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный сайт "Госуслуги". Кроме того, на подобных порталах жертве могут предложить выплату, на которую нужно будет оплатить "комиссию" или "налог". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.05.2020 07:19
Пионер

И где доблестные гвардейцы роскомнадзора?

15.05.2020 08:40
- гость -


15.05.2020 07:19
Пионер
Ловят кто самоизоляцию нарушает! Это проще и самое главное - можно свою власть и силу показать!

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