В конце рабочей недели жителей Алтайского края ждут кратковременные дожди, грозы, жара сохранится, сообщают в региональном ЦГМС.

15 мая местами на западе края пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/c. В западных районах ожидается шквалистое усиление до 17-22 м/c.

Днем температура воздуха в регионе будет держаться на отметке от +29°C до +34°C, в Барнауле +29°C... +31°C.

В ночь на 16 мая в регионе похолодает до +13°C...+18°C, по северо-западу — до +8°C. В Барнауле в ночь на субботу от +14°C до +16°C.

Также по всей территории ночью ожидаются кратковременные дожди.