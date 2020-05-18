Сработало сарафанное радио. Россияне поверили в закон о банкротстве физлиц

Количество решений судов о признании граждан банкротами резко выросло в начале 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Так, за первый квартал число несостоятельных физлиц увеличилось сразу на 45,3%. Специалисты связывают это с ростом правовой грамотности населения.
В первом квартале 2020 года было зафиксировано 4915 случаев признания должника банкротом, это почти в 1,5 раза больше, чем было годом ранее (3383). Всего же за прошлый год официально статус банкрота получили 17 573 россиянина. Для сравнения: в 2018 году таких граждан было 11 854, а в 2017-м – 8495 человек.
Количество россиян, желающих пройти через процедуру освобождения от своих финансовых обязательств, растет каждый год, с момента вступления в силу закона "О банкротстве". Согласно сведениям, предоставленным юристами ООО "Право Групп", рост связан с высокой информированностью граждан и эффектом сарафанного радио. Оказалось, что россияне доверяют своим родственникам, друзьям и знакомым, которые завершили процедуру банкротства. Тем самым с них были списаны все кредитные обязательства.
Также юристы ООО "Право Групп" сообщают, что некоторые из обратившихся к ним физлиц решились на банкротство из-за появившейся в интернете информации о скором прекращении действия профильного закона.
Впрочем, данная информация не более чем слухи: вряд ли государство решит в скором времени отменить закон "О банкротстве".
Мораторий на банкротство в настоящее время – более вероятный исход. Ведь согласно ФЗ от 1 апреля и постановлению правительства России от 3 апреля существует запрет на подачу заявлений о банкротстве юрлицами и ИП. Это актуально для тех, кто осуществляет деятельность, соответствующую списку кодов ОКВЭД, утвержденных специальной правительственной комиссией.
В данный момент никаких изменений в процедуре банкротства нет, дела рассматриваются согласно сложившейся судебной практике.
Кроме того, юристы ООО "Право Групп" информируют: большинство граждан, обратившихся за помощью, полагают, что банкротство возможно при задолженности в размере более 500 тысяч рублей.
Это не так. Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 года граждане имеют право на обращение в суд о признании банкротом, если их долги составляют меньше 500 000 рублей.
Юридическая компания ООО "Право групп"
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Комментарии
с них были списаны все кредитные обязательства.
А так вот откуда столько машин во дворах, берут кредиты и кидают банки. Грамотно
Значит платят кредиты только лохи
Я бы ростовщиков не защищал, я бы людей защищал, а уже после этого с людей бы спрашивал, почему плохо работаете или долги не выплачиваете... Но это называется социализм, а многие сейчас против социализма, не понимая что это единственный путь развития всей страны
Защищают шустрых людей, которые могут банки кидать. Кто этого не умеет, тот лох
Брали кредит на ооо, банк взял поручительство директора как физлица, изза короны ооо банкрот, банк повесил долг на наемного директора, хотя был залог . Залог не нужен, физик платит.
Как мараторий на банкротство физ лиц может защитить? будь ты шустрый или тормоз?
Что б это было интересно физ лицам сумма основного долга должна быть не меньше 1 млн руб. иначе просто профанация и обнищание , там только выплата управляющему составит 150 тыс рублей !!!