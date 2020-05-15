По итогам 2019 года кофе впервые стал популярнее чая у россиян. Тем самым Россия лишилась статуса "чайной страны", пишет РБК со ссылкой на данные отраслевых экспертов.

Как отмечается, потребление кофейных напитков (приготовленных из кофе в зернах, молотого и растворимого кофе, а также смесей) в 2019 году достигло 180 тысяч тонн, а чистого чая всех сортов (без учета травяных сборов) – 140 тысяч тонн.

Кроме того, данные об импорте также свидетельствуют о количественном превосходстве кофе над чаем. Так, в 2019 году Россия завезла 413,3 тысячи тонн основных видов кофе и 314,2 тысячи тонн всех возможных видов чая. При этом кофе в основном завозили из Вьетнама, Бразилии и Италии, а чай – из Индии, Кении и Шри-Ланки.

Подчеркиваются, что в 2017-м и 2018-м россияне употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая – по 160 тысяч тонн.