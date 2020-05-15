Продюсер поп-группы "Ласковый май" собирается построить поселок в 200 км от Горно-Алтайска. Об этом он объявил в своем аккаунте в Instagram.

"После высказываний некоторых наших специалистов о том, что эпидемия коронавируса далеко не последняя, я принял решение здесь, в 200 километрах от Горно-Алтайска, построить для участников группы "Ласковый май" одноименный поселок, в котором в случае повторения эпидемии я и солисты группы со своими семьями смогут провести карантин", – написал Андрей Разин.

По его словам, уже многие олигархи создали в Алтайском крае и Республике Алтай небольшие жилые массивы, которые обеспечены всей необходимой инфраструктурой для жизни в изоляции от остального мира.

Например, ветряные мельницы вырабатывают электричество, а артезианские скважины обеспечивают чистой водой.

Разин порекомендовал и остальным богатым людям последовать их примеру. Он выразил уверенность, что намного лучше скупать участки на Алтае, чем недвижимость где-то за рубежом.

"Здесь можно дышать экологически чистым воздухом, а также есть экологически чистые продукты, – аргументировал продюсер "Ласкового мая". – И тогда, поверьте, никакая эпидемия нам не будет страшна, и вы будете жить много-много лет".

Ранее Разин проинформировал общественность о том, что решил переждать пандемию коронавируса у алтайских староверов.