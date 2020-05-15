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Продюсер "Ласкового мая" решил построить на Алтае поселок

, ИА "Амител"
Андрей Разин объяснил это желанием спасти от эпидемии участников группы
Андрей Разин / Фото: bloknot.ru

Андрей Разин / Фото: bloknot.ru

Продюсер поп-группы "Ласковый май" собирается построить поселок в 200 км от Горно-Алтайска. Об этом он объявил в своем аккаунте в Instagram.

"После высказываний некоторых наших специалистов о том, что эпидемия коронавируса далеко не последняя, я принял решение здесь, в 200 километрах от Горно-Алтайска, построить для участников группы "Ласковый май" одноименный поселок, в котором в случае повторения эпидемии я и солисты группы со своими семьями смогут провести карантин", – написал Андрей Разин.

По его словам, уже многие олигархи создали в Алтайском крае и Республике Алтай небольшие жилые массивы, которые обеспечены всей необходимой инфраструктурой для жизни в изоляции от остального мира.

Например, ветряные мельницы вырабатывают электричество, а артезианские скважины обеспечивают чистой водой.

Разин порекомендовал и остальным богатым людям последовать их примеру. Он выразил уверенность, что намного лучше скупать участки на Алтае, чем недвижимость где-то за рубежом.

"Здесь можно дышать экологически чистым воздухом, а также есть экологически чистые продукты, – аргументировал продюсер "Ласкового мая". – И тогда, поверьте, никакая эпидемия нам не будет страшна, и вы будете жить много-много лет".

Ранее Разин проинформировал общественность о том, что решил переждать пандемию коронавируса у алтайских староверов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.05.2020 09:46
- гость -

Идите вы в ду!

15.05.2020 09:49
- гость -

Разина от жира скоро разорвёт, ему бы этим озаботиться...

15.05.2020 10:04
Filin

В тундре еще более экологичный воздух и продукты

15.05.2020 10:08
- гость -

Ох не зря они сюда щеманулись? Разин проныра ещё тот, видимо что то пронюхал...
Из Алтая люди пошли, вот его к корнями и потянуло

15.05.2020 10:38
- гость -

Президент уже давно дачу отгрохал близ Катуни...

15.05.2020 10:40
Мадам

А лучше всего и экологичнее к Лыковой, в тайгу!

15.05.2020 10:43
- гость -

Лыкова себя блюдёт.Так что это не лучший вариант.

15.05.2020 10:49
- гость -

Президент уже давно дачу отгрохал близ Катуни...
этот там же в онгудайском районе захотел по соседству жить

15.05.2020 10:58
Екатерина

Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша.

15.05.2020 11:48
гость

Понаехали,тут
Алтай,вам что,резиновый?

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