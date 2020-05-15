За 2016-2019 годы женщины обогнали мужчин по росту благосостояния. Среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составил 6,1%, а мужчин – 4,1%, пишет РБК со ссылкой на данные из отчета BCG.
По информации издания, на конец 2019 года женщинам принадлежало 70 трлн долларов, или 32% от общемирового объема (216 трлн долларов). Самая крупная доля пришлась на страны Северной Америки, затем – Западной Европы и Азии.
При этом Россия заняла десятое место в рейтинге благосостояния женщин в Европе. Лидером же в этом списке оказалась Великобритания, второе место досталось Германии, а третье – Франции. Также в десятку вошли Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия и Швеция.
К факторам, которые влияют на благосостояние женщин и мужчин, специалисты отнесли ВВП, рост фондового рынка, инфляцию, рост госдолга, коэффициент сбережений, а также процентные ставки по вкладам и ссудам.
Эксперты отмечают, что росту благосостояния женщин способствуют равенство оплаты труда, предпринимательство и возможность занимать руководящие должности. При этом в России самым существенным фактором является еще один – политические полномочия, заявляют эксперты.
Согласно прогнозам аналитиков, в период с 2020 по 2023 год темпы роста богатства женщин увеличатся до 7,2%.
Комментарии
Россия вошла в первую десятку стран Европы по уровню благосостояния женщин
Так только в России есть смысл имущество на жену переводить
- вы коттедж указали?
- какой коттедж? Дворец!?
- ...?
- нет, он на сестру записан, а мы с ней в разводе...
- с сестрой?
- ну да! ©
потому что чиновникам запретили бизнес)))
Дед Батурин когда помер, не такой богатый был как его жена. Так и остальные
Похоже пора себе искать богатую Мальвину (Буратинку), иначе в нынешней экономической ситуации не вывезу содержание дорогостоящего автомобиля отечественной марки...