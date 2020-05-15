За 2016-2019 годы женщины обогнали мужчин по росту благосостояния. Среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составил 6,1%, а мужчин – 4,1%, пишет РБК со ссылкой на данные из отчета BCG.

По информации издания, на конец 2019 года женщинам принадлежало 70 трлн долларов, или 32% от общемирового объема (216 трлн долларов). Самая крупная доля пришлась на страны Северной Америки, затем – Западной Европы и Азии.

При этом Россия заняла десятое место в рейтинге благосостояния женщин в Европе. Лидером же в этом списке оказалась Великобритания, второе место досталось Германии, а третье – Франции. Также в десятку вошли Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия и Швеция.

К факторам, которые влияют на благосостояние женщин и мужчин, специалисты отнесли ВВП, рост фондового рынка, инфляцию, рост госдолга, коэффициент сбережений, а также процентные ставки по вкладам и ссудам.

Эксперты отмечают, что росту благосостояния женщин способствуют равенство оплаты труда, предпринимательство и возможность занимать руководящие должности. При этом в России самым существенным фактором является еще один – политические полномочия, заявляют эксперты.

Согласно прогнозам аналитиков, в период с 2020 по 2023 год темпы роста богатства женщин увеличатся до 7,2%.