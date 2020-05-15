По решению авиакомпаний аэропорт Барнаула отменил часть рейсов до конца мая, сообщается на сайте воздушной гавани.
Таким образом, авиарейсы отменили по следующим датам:
- "Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 – 14, 16 мая 2020 года; U6629/630 – 16, 18, 23 мая 2020 года; U6631/632 – 16, 19, 23, 26 мая 2020 года; U61333/1334 – 15, 18, 22, 25, 29 мая 2020 года;
- "Сибирь", рейсы S72601/2602 – 15, 17, 20 мая 2020 года;
- "Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 – 14, 15, 17 мая 2020 года;
- "СиЛА", рейсы СЛ47/48 – 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 мая 2020 года;
- "КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 – 16, 19, 23, 26 мая 2020 года;
- "ЮТэйр", рейсы ЮТ213/214 – 16, 23 мая 2020 года; ЮТ183/184 — 17, 20, 24 мая 2020 года;
- "ИрАэро", рейсы РД225/226 – 15, 22, 29 мая 2020 года; РД210/211 – 15, 22, 29 мая 2020 года.
На сайте аэропорта уточнили, что подробную информацию об изменении в расписании можно получить в справочной алтайской воздушной гавани по телефону +7 (3852) 54-30-09.
Комментарии
Владимир Путин 13 мая провел совещание, посвященное поддержке авиапрома и авиаперевозок. В нем приняли участие вице-премьеры, федеральные министры, руководители госкорпорации «Ростех» и входящих в нее авиапромышленных холдингов, а также топ-менеджеры нескольких авиакомпаний.
Опубликованная Кремлем стенограмма совещания включает в себя лишь вступительное слово президента и доклад вице-премьера Юрия Борисова, остальные доклады остались за кадром.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.
Авиакомпании, по словам Савельева, практически не могут летать из Москвы по России из-за угрозы карантина для пассажиров, рассказали два собеседника. Спрос на перелеты будет быстро восстанавливаться, если эти меры отменить, считают они.(с)
* сейчас спрос на перелеты из Москвы минимален из-за введенных регионами мер,все авиакомпании,летающие из Москвы терпят убытки. Наиболее благоприятна ситуация у "Сибири" из-за хаба в Новосибирске.